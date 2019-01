A La Bonne Heure avec Muriel Robin

publié le 26/10/2018 à 12:30

Le 1er octobre dernier, Muriel Robin avait ému près de 8 millions de téléspectateurs avec le rôle de Jacqueline Sauvage sur TF1. Elle avait ainsi permis à la première chaîne de réaliser sa meilleure audience pour une fiction française depuis 3 ans. Cette fois-ci, la comédienne est de retour en librairie avec Fragile (XO Editions), une autobiographie touchante et drôle... comme elle...

"Fragile", l'autobiographie de Muriel Robin (XO Editions)

Ce livre, l'artiste aura mis 5 ans à l’écrire. Dans Fragile, celle qui sur scène, nous fait pleurer de rire nous raconte son histoire, avec une gravité qui touche jusqu'aux larmes. Muriel Robin nous dit qui elle est mais surtout d’où lui vient cette énergie et cette humour qui en ont fait l’une des personnalités préférées des Français. C'est une femme entière et engagée qui livre ici un portrait à la fois terriblement émouvant, impitoyable et drôle.



"Est-ce que je sens qu’on va finir par s’entretuer dans cette bagnole ? Maman que tout agace, papa qui ne parvient plus à la calmer, mes sœurs qui veulent disparaître. J’ai cinq ans et j’ai l’intuition que ça pourrait mal finir, alors je vole au secours des miens et je fais le clown. Si je suis venue au monde avec ces yeux ronds et cette bouille qui fait sourire aussitôt que j’apparais, c’est sûrement pour mettre de la couleur sur le gris de notre vie". - Muriel Robin



Fragile de Muriel Robin, en librairie depuis le 18 octobre.

