Après le succès de son premier album Pourvu certifié disque de platine et défendu sur scène lors de 168 dates, Gauvain Sers revient avec un deuxième album : Les oubliés. Dans ce nouvel opus composé de quatorze titres, le chanteur originaire de la Creuse, signe des textes engagés mais teintés de simplicité. Pour les habiller, il s'est entouré de Yarol Poupaud et Dominique Blanc-Francard. L'artiste de 29 ans propose un album pop-folk, plus coloré que son prédécesseur, avec davantage de cordes et d'accordéon.

Gauvain Sers sort son second album intitulé "Les Oubliés"

Le premier extrait donne son nom à l'album. Le morceau traite d’un sujet d'actualité : la désertification des campagnes. Une idée et un texte nés dans l'esprit de Gauvain Sers après qu’un professeur de Ponthoile dans la Somme lui ai écrit pour lui annoncer la fermeture de son école. Ce fils d'enseignant ne pouvait donc pas resté insensible à cet appel. Un clip accompagne Les Oubliés. Nous vous proposons de le découvrir ci-dessous...

> Gauvain Sers - "Les Oubliés" (Clip Officiel)

A travers ses différentes chansons, Gauvain Sers chante l’amour, la famille, les amis, l’enfance mais aussi la nostalgie. Artiste engagé, à l'instar de son mentor Renaud à qui il est souvent comparé, le chanteur décrit la France rurale et périphérique. Par exemple, dans Excuse-moi mon amour il dénonce le harcèlement de rue ; avec Au pays des lumières, il s'interroge sur la question des migrants. Dans cet album également :Y'a pas de retraite pour les artistes, un duo avec Anne Sylvestre, grande Dame de la chanson française.

L'interprète de Pourvu a également créé la bande originale de J’ai dû rêver trop fort (Presses de la Cité), le nouveau roman de Michel Bussi. Intitulé Que restera-t-il de nous ?, le morceau, directement inspiré du livre, est présent dans l'album.

Le 28 février, Gauvain Sers est parti à la rencontre de son public à l’occasion d’une tournée acoustique dans les "villes oubliées" de France. Vous pourrez d'ailleurs aller applaudir l'artiste prochainement près de chez vous. Il sera par exemple le 25 mai à Landes Genusson, le 29 juin à Vittefleur, le 30 juin à Avoine, le 6 juillet à Fouesnant, le 27 juillet à Portes-les-Valence, le 03 août à Merinchal, le 22 novembre à Argentan, le 23 novembre à Nanteuile-le-Haudouin ou encore le 13 décembre à Lyon. Le chanteur poursuivra sa tournée en 2020 avec une date à Lille le 30 janvier mais aussi à Bruxelles (Belgique) le 15 février, le 12 mars à Dijon, le 13 mars à Grenoble, le 26 mars à Bordeaux, le 28 mars à Saint-Etienne mais aussi le 25 avril à Paris.



Le 30 mars dernier, le chanteur a fait son Grand Studio RTL. Il a interprété sept titres. Une émission à (re)découvrir ici.

