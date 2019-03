A La Bonne Heure avec Michel Bussi

publié le 06/03/2019 à 12:30

Avec plus de 8 millions de romans écoulés dans 34 pays, Michel Bussi est le deuxième écrivain français, derrière Guillaume Mussi, en nombre de livres vendus selon le classement GFK-Le Figaro de janvier 2019.



Le 28 février dernier, le géographe était de retour en librairie avec le douzième roman de sa carrière intitulé J’ai dû rêver trop fort (Presses de la Cité). Un titre inspiré de la célèbre chanson Vertige de l'amour d'Alain Bashung. L'ouvrage a été tiré à 230.000 exemplaires et s'annonce déjà comme un des succès littéraires de l'année !

"J'ai dû rêver trop fort", le nouveau roman de Michel Bussi

Bâti à la façon d'un jeu de miroirs entre deux époques et différents continents, le nouveau roman de Michel Bussi peut se lire à la fois comme un roman d'amour et un thriller machiavélique. L'histoire est celle de Nathy une hôtesse de l'air mariée et mère de famille. A 53 ans, elle revit à vingt ans d'intervalle, une histoire d'amour avec un musicien. De Montréal à San Diego, en passant par Barcelone et Jakarta, l'écrivain emmène le lecteur en voyage mais le fait aussi réfléchir sur l’amour et les coïncidences qui peuvent traverser une vie.

La particularité du roman ? Le chanteur Gauvain Sers a composé la bande originale de l'oeuvre. Intitulé Que restera-t-il de nous ?, le morceau est directement inspiré du livre. Nous vous proposons de découvrir la chanson ci-dessous...

> Gauvain Sers - "Que restera-t-il de nous ?"

Un roman de Michel adapté sur M6

Un avion sans elle, c'est le premier best-seller de Michel Bussi ! Écoulée à plus d'un million d'exemplaires en 2012, l'oeuvre vient d'être adaptée à la télé sous forme de mini-série. Réalisée par Jean-Marc Rudnicki, elle se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Au casting, on retrouve notamment Bruno Solo, Yaniss Lespert, Pénélope-Rose Lévèque, Agnès Soral, Anne Consigny, Didier Bezace ou encore Thomas VDB.

"Un avion sans elle", le roman à succès de Michel Bussi adapté en série pour M6

L'histoire se déroule sur deux époques... En 1977 : une seule survivante dans un crash aérien... un bébé miraculé. Deux familles se battent pour sa garde : une famille riche, une famille modeste. Au terme d’un procès, la garde est finalement confiée à la famille modeste. En 1998 : de nouveaux éléments surgissent quant à l’identité de Lylie. Elle n’est peut-être pas celle qu’elle croyait être. Le détective détenteur de ces informations est retrouvé assassiné. Quel secret se cache derrière l’identité de Lylie ? Elle va tenter de le découvrir elle-même.



Un avions sans elle sera diffusé à partir du 26 mars prochain sur M6 à 21h !

