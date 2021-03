8 mars : "Appel à l'aide", quand Gérard Lanvin chante pour les droits des femmes

publié le 07/03/2021 à 20:11

Demain nous seront le 8 mars, la Journée Internationale des Droits des Femmes. Pour l'occasion Gérard Lanvin chante avec son fils Manu pour les femmes battues dans le titre Appel à l'aide qui sortira symboliquement ce lundi. Pour ses premiers pas en tant que chanteur, Gérard Lanvin a choisi un thème grave, mais tristement d'actualité. Tous les bénéfices seront reversés à l'Union Nationale des Familles de Féminicide

Ce premier album est "un constat social", dit-il. "Ça a été d'une grande violence quand j'ai appris la mort de ma copine Marie Trintignant, ce massacre. Donc il est bien évident que l'on a tous été très sensibilisés. Ça fait près de vingt ans, ils disparaissent mais ils sont nos invisibles, ils restent présents", confie l'acteur.

"Personne n'a voulu écouter", chante Gérard Lanvin dans ce titre bouleversant. Des paroles avec lesquelles il dénonce une société qui ferme les yeux. "Ça doit nous interpeller, on ne doit plus rester insensible à tout ça (...) on doit au minimum s'y intéresser, avertir les instances", souligne-t-il.

"Il ne suffit pas de rouler des mécaniques pour intervenir, il suffit simplement d'être très sensibles aux femmes, d'aimer les femmes, savoir qu'elles sont comme disait Grand Corps Malade 'nos mères, nos filles, nos femmes, nos soeurs', avoir cette priorité à les respecter, à les aimer", appuie Gérard Lanvin avant d'ajouter : "Il faut savoir qu'une femme est beaucoup plus courageuse qu'un homme. Un homme ne subirait pas, à mon avis, un accouchement".