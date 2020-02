publié le 27/02/2020 à 15:20

"Moi aux Césars, ce qui me dérange, c'est le mot "meilleur"": lorsque Stéphane Bern demande à Gérard Lanvin pourquoi il n'est pas allé chercher ses deux Césars (en 1995 pour Le fils préféré et en 2001 pour Le goût des autres), le comédien de 69 ans ne mâche pas ses mots: "On ne fait pas un métier de compétition. C'est un métier de réunion, où on se sert des talents des autres pour exister. (...) "Prix d’interprétation" je suis d'accord, pas "meilleur acteur"". Même désintérêt pour son ami Olivier Marchal, à qui on demande de réagir à la polémique sur Roman Polanski, nommé 12 fois cette année mais qui renonce à se rendre à la Cérémonie: "Ça démontre toute l'hypocrisie des gens de ce métier. On a voté pour lui et après on se retire..."

Pas de divergences donc entre les deux comédiens, également très proches dans la vie, qui viennent nous présenter ce matin l'excellente comédie Papi Sitter, dans les salles le 4 mars. Après Le fils à Jo et Les Lyonnais, ils partagent à nouveau l'affiche mais cette fois dans une franche comédie: l'histoire de deux grands-pères que tout oppose, un gendarme en retraite et un ancien patron de boites de nuits, obligés de s'associer pour garder leur petite fille... une histoire que le réalisateur a imaginé au moment du tournage du Fils à Jo, en 2010, lorsqu'il habitait avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal dans la même maison. Les trois hommes menaient une vie de bohème lorsque le père du cinéaste, qui est un ancien capitaine de gendarmerie ayant vécu dans une caserne tout le temps de sa carrière, "un homme bourré de valeurs, mais aussi de principes plutôt psychorigides", s'est joint à eux...

"Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé..."



Papi Sitter, réalisé par Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar, Anne Girouard, Jean-François Cayrey, Philippine Leroy-Beaulieu...

> PAPI-SITTER - Bande-annonce

