VIDÉO - Sébastien Thoen : son dîner avec Jésus, le tout-puissant

Sébastien Thoen est un habitué des stars et des grands patrons. Pourtant, ce mercredi 25 janvier, l'humoriste a dégoté un rendez-vous avec le tout-puissant de la religion catholique... Jésus, en personne. Le saint patron souhaitait se rendre sur les Champs-Élysées pour faire du shopping chez Louis Vuitton avant de boire un café au Fouquet’s.

Pourtant, Jésus semblait criblé de tracas, il lui raconte donc : "J'ai regardé les infos sur LCI hier et je trouve mes contemporains tristes, abattus, aigris. Par exemple, vous me bassinez avec le réchauffement climatique ? La planète se réchauffe ? Et alors ? Moi Jésus, je suis resté des heures attaché à une croix alors qu'il faisait 42 degrés". Puis, le duc de Nazareth enchaîne et se demande si le conflit entre la Russie et l’Ukraine est sérieux.

En bon ami féru d'actualité, Sébastien Thoen lui résume : "Pour te la faire courte, on a d'un côté Poutine, un top model équestre ancien du KGB (...) et un certain Zelensky, ancien du Djamel Comedy Club de Kiev". Pour le conflit, il lui indique, en reprenant ses termes "qu'on est assez proche de l’apocalypse".

