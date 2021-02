"Rain Man" : les secrets du film mythique avec Tom Cruise et Dustin Hoffman

publié le 11/11/2020 à 07:33

C’est l'un des films les plus marquants de la fin des années 80. Rain Man de Barry Levinson raconte l'histoire bouleversante de deux frères: Charlie et Raymond Babbitt. Le premier découvre l’existence du second à la mort de son père. Un frère autiste, dont il va peu à peu se rapprocher, en dépit de son agacement de se voir privé d’une partie de l'héritage de son paternel.

À l'origine de Rain Man, on trouve le scénariste Barry Morrow, quasi inconnu à Hollywood à l’époque. En 1981, il a écrit Bill, un téléfilm qui racontait l'histoire d’un handicapé mental tentant de vivre hors d'une institution. C'est à cette occasion qu’il rencontre Kim Peek, un autiste atteint du syndrome de savant, à la mémoire exceptionnelle. Et au fil de leurs échanges, Morrow commence à imaginer un film en s’inspirant de lui, et en imaginant à ses côtés un frère non atteint de handicap pour un road movie à travers les États-Unis…

Le scénario de Morrow atterrit sur le bureau d’un des hommes qui fait alors la pluie et le beau temps à Hollywood, la star des agents, Michael Ovitz. Ce dernier imagine immédiatement un de ses clients dans le rôle de Charlie Babbitt : Dustin Hoffman, qui n'a rien tourné depuis Tootsie en 1982. Et Bill Murray, dont il gère aussi les intérêts, en Raymond.

Sauf que Dustin Hoffman ne l'entend pas de cette oreille. Il dit d’emblée sa volonté de faire partie de ce projet mais pour jouer le personnage autiste. Parce que l’idée de cette composition séduit son appétit d’acteur. Mais aussi car il a fréquenté de près des handicapés mentaux dans sa jeunesse et en a gardé un souvenir marquant quand apprenti acteur, il a gagné sa vie comme gardien à l'Institut psychiatrique de New-York.

Deux acteurs au diapason

Avec l'accord de principe de Dustin Hoffman, alors que Jack Nicholson, Mel Gibson et Robert De Niro avaient décliné ce rôle de Raymond, Rain Man change donc d’échelle. MGM, s'associe au projet. Mais la vie de ce dernier ne sera pas pour autant un long fleuve tranquille.

Hoffman a une réputation qui le précède. Celle, une fois embarqué dans un projet, d'en faire réécrire des dizaines de versions sans pour autant à la fin le tourner. Sans compter qu’il va falloir lui trouver un metteur en scène et un partenaire à sa hauteur...

Pour le partenaire, Dustin Hoffman a sa petite idée : Bill Murray. Mais ce dernier décline car seul le personnage de Raymond l'intéresse. Et c'est là qu'Ovitz, encore et toujours lui, sort une carte maîtresse : Tom Cruise, le petit gars qui monte qui monte au cœur des années 80. Avec Risky business, Top Gun et son duo avec Paul Newman, dans La Couleur de l'argent.

Et, très vite, Cruise donne son accord. Parce que le scénario lui plaît mais aussi car, comme avec Newman, être associé avec un acteur installé constitue pour lui un tremplin vers la crédibilité qu'il recherche pour ne pas être réduit à une image de beau gosse.



Rain Man est diffusé le jeudi 12 novembre, à 20h50, sur Paris Première.

