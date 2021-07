Pourquoi les Jeux Olympiques se déroulent tous les 4 ans ?

C'est un héritage de l'Antiquité, là où les Jeux olympiques ont été inventés dans une cité du Péloponnèse appelée Olympie. À l'époque, il y a plus de 3.000 ans tout de même, le temps ne se comptait pas en années et il y avait déjà trois compétitions sportives du même type dans d'autres régions de Grèce. Ils se seraient donc organisés pour qu'il y ait un même écart entre chaque compétition. D'où cette fréquence de quatre années pour les Jeux d'Olympie, qu'on a nommé aux Olympiades.

Un tel succès que l'olympiade a carrément servi de système de datation chez les Grecs. Le temps se comptait donc en olympiade. Résultat : quand le baron Pierre de Coubertin a voulu relancer les Jeux olympiques en 1894, il a conservé cet héritage antique. Et deux ans plus tard, au moment de lancer les premiers Jeux de l'ère moderne à Athènes, il a été décidé de garder cet intervalle de quatre ans.

Sauf qu'à l'époque des Grecs, la tradition voulait que les nations en guerre fassent une trêve pendant les Jeux. Tradition qui s'est ensuite malheureusement perdue puisque le cycle des Jeux olympiques a été interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale avant de reprendre en 1948. À partir de cette date, la même année, tous les quatre ans, vous aviez Jeux d'hiver et Jeux d'été.

Jeux d'hiver et d'été, plaisir décalé

Mais pour des raisons d'organisation, de sponsoring, et puis pour diversifier les plaisirs aussi, disons-le, en 1992, le CIO, le Comité international olympique, a décidé d'alterner Jeux d'hiver et Jeux d'été pour qu'il y ait une compétition tous les deux ans. C'est pour cela qu'en 92, il y a eu les Olympiques d'hiver à Albertville et que deux ans plus tard, seulement ceux de Lillehammer, en Norvège.

Une fois décalés, les JO ont repris leur fréquence habituelle, sauf à cause du Covid évidemment cette année, mais tous les quatre ans des Jeux d'hiver et tous les quatre ans des Jeux d'été, mais une fête olympique tous les deux ans. Parce que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.