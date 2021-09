Pourquoi une partie d'échecs jouée en 1924 est rentrée dans l'histoire ?

C'était précisément le 20 juillet à Léningrad en URSS où ne sont pas nés les échecs, contrairement à ce qu’on pourrait croire vu le nombre de champions originaires de là-bas, de Karpov à Kasparov. Les échecs sont nés en Inde au 7ème siècle et leur nom, lui, est d’origine persane, "échec" vient du mot "shah", le roi, qu’il faut vaincre pour l’emporter. Il est alors "mat", et en persan ça veut dire "mort"

En 1924, pour promouvoir les échecs en URSS et montrer la puissance soviétique à l’étranger s’est déroulée une partie d’échecs incroyable puisqu’elle était grandeur nature. Sur une place de la ville, un échiquier avait été peint et les pièces du jeu posées dessus étaient des membres de l’Armée Rouge, pour les noirs, et de la Marine Soviétique, pour les blancs.

Il y avait des artilleurs pour faire les tours, des militaires à cheval pour faire les cavaliers, et des femmes aussi pour faire les reines. Ces pièces humaines se déplaçaient lorsqu’on leur en donnait l’ordre après que les deux joueurs, des grands maîtres de l’époque, Piotr Romanovski et Ilia Rabinovitch, aient transmis par téléphone les coups qu’ils jouaient.

Et autant vous dire que les pièces humaines ont été héroïques, car il faisait une chaleur horrible et évidemment ils ne pouvaient pas bouger sauf si on le leur demandait. En plus la partie a duré cinq heures en présence quand même de 8.000 spectateurs. Finalement cette partie s’est soldée par un nul. Mais un nul historique, puisque ce jour-là, le 20 juillet est devenu la journée mondiale des échecs.

