Pourquoi un sosie a offert un coup de publicité mondial a une marque ?

En 2016, en Israël, Espresso Club, une marque locale de café qui fait des machines et des dosettes a rendu folle Nespresso, pendant deux ans. Pour leurs publicités à la télé, ils ont utilisé l’acteur David Siegel. Le problème ? Le petit détail, mais qui n’en est pas un, c’est que David Siegel est un sosie de George Clooney !

Les publicités pour Espresso Club se moquent donc ouvertement de celles de Nespresso puisque le faux Clooney, le costume chic et le regard de velours, s’y fait chambrer par un Israélien qui lui vante les mérites de la marque. Sans aller quand même jusqu’à finir par un "What else !".

Evidemment, Nespresso y a vu une tentative de parasitage et a intenté un procès en demandant 50.000 dollars de dommages et intérêts. Et le retrait immédiat des publicités incriminées…

À écouter 456. Pourquoi un sosie a offert un coup de pub mondial à une marque ? 00:02:07

Sauf que Nespresso a bu la tasse puisque le tribunal de Tel Aviv a débouté la marque, estimant que ces publicité Espresso Club relevait du droit à la parodie et qu’en plus, la marque israélienne s’adressait à une clientèle moins aisée que celle qui utilise les capsules vantées par Clooney. Résultat : c’est Nespresso qui a dû verser de l’argent à son modeste concurrent, au titre des frais de justice.

De plus, il y a eu un vrai effet Streisand. Traduction : en voulant empêcher la diffusion de quelque chose sur Internet, sur les réseaux, on provoque exactement l’effet inverse. Là, en l’occurrence, ce fut une publicité mondiale et gratuite pour Espresso Club puisque le monde entier, mis au courant de ce procès, s’est fait le relais des spots avec le faux George Clooney. Et ça, pour la marque israélienne, c’était fort…Fort de café bien sûr !

