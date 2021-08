Pourquoi sommes-nous de meilleure humeur l'été ?

Mathieu 27 ans, se demande pourquoi il a l'impression d'être de meilleure humeur pendant l'été. Ce n'est pas qu'une impression, c'est scientifiquement prouvé. En tout cas, il y a bien une explication scientifique à tout ça.

Pour la plupart d'entre nous l'été c'est synonyme de vacances, de week-ends prolongés, de grandes tablées conviviales voire même de parenthèses enchantées pour certains. Mais au-delà de tous ces aspects sociologiques, il y a sérotonine.

C'est une hormone fabriquée naturellement par notre corps grâce à la lumière du jour et au soleil. Pour faire simple, cette hormone nous donne la pêche, elle nous met en joie, elle nous tient éveillé. C'est grâce à elle qu'on est plus en forme la journée que la nuit. Or, ça nous aura pas échappé, quand vient l'été, les jours rallongent et le soleil est plus présent.

Notre corps, mécaniquement, en étant plus longtemps exposé à la lumière du jour, se met à fabriquer plus de sérotonine. Donc notre humeur s'en ressent et notre moral est meilleur.



Un meilleur sommeil

Vous constaterez également que vous dormez peut-être aussi mieux l'été. Sauf quand vous passez la nuit à chasser les moustiques ou à prendre des douches froides à cause de la canicule. Mais globalement, nos nuits sont censées être plus réparatrices l'été car cette exposition plus longue à la lumière du soleil, permet aussi de mieux régler notre horloge biologique, de mieux synchroniser nos cycles de sommeil. Et forcément, en dormant mieux on se lève de meilleure humeur.

Ajoutez à cela une météo plus clémente et vous obtenez le cocktail parfait pour effectivement être de meilleure humeur l'été que l'hiver. Après attention, ça ne veut pas dire non plus que l'hiver doit être la saison des horreurs. Même si avec moins de soleil, on a plus de mal à produire de la sérotonine, la très grande majorité de la population en fabrique suffisamment pour éviter de sombrer. Et même s'il nous arrive d'avoir un petit coup de mou quand les journée raccourcissent sévèrement, il y a toujours une raclette, un petit feu de cheminée, les cadeaux de Noël ou même penser au prochain été qui finira bien par arriver, qui aide à tenir le coup. Parce que finalement les choses ne sont pas si mal faites.