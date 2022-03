Vous n’avez sans doute jamais pensé à vous faire des guiliguilis vous-même, vu que le but, c’est de le faire aux autres pour les embêter ou les forcer à rire. Mais ça ne vous fait rien du tout quand vous vous les faites, car il y a une explication scientifique. Tout ça c’est la faute de notre cerveau.

En fait, le chatouillement est géré par deux parties du cortex : le somatosensoriel s’occupe de notre perception du toucher et le cingulé antérieur, lui, est dédié au plaisir. Quand on vous chatouille, que ce soit des doigts, une plume ou même une étiquette de tee-shirt, ces deux régions du cerveau se concertent pour déclencher une réaction, le rire, alors que finalement le chatouillement n’est pas une sensation agréable. Il suffit de voir comment on cherche à y échapper.

Mais c’est normal car le rire à l’origine était, chez l’homme préhistorique, une façon de signaler à quelqu’un de plus fort qu’il n’a pas peur de lui, qu’il ne veut pas se battre mais le fera si nécessaire. C’est pour ça d’ailleurs que quand on rit, on montre les dents, comme un chien quand il est agressif… Cette fonction du rire a disparu aujourd’hui mais demeure la question initiale : pourquoi quand on s’auto-chatouille, cela ne nous fait rien ?

Justement, parce qu’il n’y a pas de menace, d’agression puisqu’on se le fait soi-même et pas d’effet de surprise non plus, car notre cerveau, forcément, est au courant qu’on va se faire des guilis avant qu’on se les fasse. Et le cervelet a cette capacité à prédire ce que nous allons ressentir quand c’est nous qui le provoquons.

