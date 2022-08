Pourquoi parle-t-on de "nuit blanche" ?

L'été est propice aux nuits blanches. Un verre, puis deux (à consommer avec modération), puis la fête jusqu'au bout de la nuit et à peine le temps de réaliser qu'il fait déjà jour. La nuit a été blanche, vous n'avez pas dormi. Ça marche aussi quand les soucis, la chaleur estivale ou les moustiques vous empêchent de fermer l'œil.

L'origine du terme de nuit blanche est une question d'Histoire. Tout d'abord, l'histoire médiévale : l'expression nous viendrait d'une cérémonie très importante au XIIᵉ siècle, un rituel de chevalier. Les jeunes écuyers, à la veille de leur adoubement, devaient passer toute la nuit éveillés, à prier dans une tenue bien particulière, toute blanche. C'était donc ce qu'on appelait la nuit blanche.

Mais l'expression va réellement se populariser avec l'aristocratie du XIXᵉ siècle. À l'époque, l'endroit le plus réputé pour ses fêtes, c'était Saint-Pétersbourg en juin, qui était un peu l'Ibiza de l'époque. L'aristocratie Française allait danser jusqu'au bout de la nuit dans cette ville située très très au nord, et où au mois de juin, le soleil ne se couche quasiment pas. Les nuits sont donc blanches et à leur retour en France, les aristocrates racontaient leurs folles nuits blanches.

L'expression est restée et elle marche très bien puisque dans le langage courant, on parle de "mariage blanc" pour évoquer un faux mariage, de "balles à blanc" pour évoquer un faux tire, et donc une "nuit blanche" pour évoquer une fausse nuit.

