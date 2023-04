Une histoire sentimentale, ce n’est pas toujours simple. Elle peut se terminer par un chagrin d’amour si elle tombe à l’eau ! C’est le cas d’un petit poisson tropical, le cichlidé zébré, dont la particularité est d’être monogame. Ce petit poisson, est un gros lover ! Le mâle et la femelle construisent ensemble le nid et s'occupent, à tour de rôle, des œufs. Ce qui n'est pas du tout la norme dans la nature où la parité n’est pas appliquée. Mais le cichlidé zébré, lui, est tellement fidèle que lorsqu’il est éloigné de son ou sa partenaire, l’animal devient pessimiste. Limite dépressif !

À écouter 465. Pourquoi les poissons tropicaux ont un drôle de point commun amoureux avec nous ? 00:01:58

Des chercheurs l’ont découvert grâce à un test. Ils ont appris à des couples de poissons à ouvrir des petites boites avec leur bouche et à les reconnaitre. Dans les boites avec un couvercle noir, il y avait de la nourriture et dans celles avec un couvercle blanc, rien. Evidemment les poissons se ruaient sur la boite pleine de nourriture et mettaient plus de temps à ouvrir celle qui était vide. Puis, on leur a proposé une boite ambiguë : ni noire, ni blanche mais grise.

Quand on sépare les couples de poissons, surprise ! Les femelles, sans leur mâle, deviennent pessimistes et mettaient beaucoup plus de temps à ouvrir la boite. Dans l’autre sens, pareil pour les mâles isolés. La conclusion, c’est que cette séparation leur avait causé un vrai chagrin d’amour, un gros coup de blues, qui pouvait se résumer comme disaient les deux pas vraiment scientifiques Peter & Sloane, Besoin de rien, envie de toi !

