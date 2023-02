Saint-Valentin : que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on est amoureux ?

L'amour rend-il vraiment aveugle ou stupide, au sens propre ? Les neurosciences n'ont pas totalement répondu à cette question, mais ont étudié l'impact de l'amour sur notre cerveau et les résultats sont surprenants. "Quand on est amoureux, plus de 250 substances vont venir inonder notre corps et notre cerveau", explique Erwan Deveze, consultant en neurosciences.

Il y a bien sûr la dopamine, qui est très liée au désir et au plaisir, mais aussi la sérotonine, des endorphines… "C'est un feu d'artifice, reprend Erwan Deveze. Nos cinq sens sont en émoi et nous sommes shootés d'un point de vue neurologique."

Surtout, ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là joue aussi sur notre comportement. "À l'insu de notre plein gré, d'une certaine façon, nous allons faire dysfonctionner la machine cérébrale, avec des hyper-activations et des désactivations de certaines parties du cerveau conjointes", détaille Erwan Deveze.

Ainsi, l'amygdale, qui est la zone des peurs, va être désactivée : cela explique pourquoi, lorsque l'on est amoureux, on est relativement inconscient. De la même manière, le cortex préfrontal latéral et médian est aussi désactivé, ce qui modifie nos capacités à juger. "C'est pour cela que l'on a une plus grande capacité à être positif et moins critique lorsque l'on est amoureux", souligne le spécialiste.

Cet état d'euphorie ne dure toutefois pas éternellement, "mais l'état amoureux va se transformer en quelque chose qui est plus de l'ordre de l'attachement", précise Erwan Deveze. Au niveau neurobiologique, cela se traduit par de la production d'ocytocine et de vasopressines notamment, qui sont excellentes pour la santé "si l'amour est partagé"...

