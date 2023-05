Pourquoi les arbres baissent leur branche de 10 cm, une fois que le soleil couché ?

Qui a dit que Dame Nature n’avait pas droit à une pause de temps en temps ? Comme la plupart des organismes vivant sur cette planète, le sommeil et le réveil sont régis par le rythme circadien, un rythme biologique qui dure environ 24 heures. Si chacun sait que animaux dorment comme les hommes, qui en sont aussi, ne l’oublions pas, c’est aussi le cas pour les plantes !

A la fin de la nuit, des chercheurs ont remarqué que les branches des arbres s’affaissaient jusqu’à 10 centimètres. Un peu comme si l’arbre se reposait après une longue journée. Ce phénomène de détente débuterait environ deux heures après le coucher du soleil et se poursuivrait jusqu’au lever de celui-ci.

À écouter 468. Pourquoi une fois le soleil couché, les arbres baissent leur branche de 10 cm ? 00:01:55

Ce mouvement nocturne serait lié à l’arrêt de la photosynthèse. Petit rappel de SVT : le jour les branches et les feuilles se hissent pour capter la lumière du soleil et activer la photosynthèse. Le processus est vital pour les végétaux car il leur permet d’élaborer leurs propres aliments. Vital pour nous aussi puisqu’il permet de rejeter de l’oxygène dont nous avons besoin pour respirer.

La nuit, en l’absence de lumière, la photosynthèse n’a plus de raison d’être et donc s’arrête. La pression de l’eau dans les cellules de l’arbre diminue. Comme les branches sont moins rigides, elles sont plus enclines à s’affaisser…jusqu’à tomber dans les bras de Morphée. Un phénomène qui doit parler aux hommes car c’est un peu le même que celui de l’érection, sauf que l’arbre en question n’a pas de feuilles et disons que c’est du bois bandé…

