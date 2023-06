Pourquoi la sortie du nouvel "Indiana Jones" fait des heureux dans le Finistère

Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

Le très attendu Indiana Jones et le Cadran de la Destinée sort en salles ce mercredi 28 juin. La sortie de ce nouvel opus de la saga fait des heureux, notamment dans le Finistère. Ce n’est pas parce qu’Indiana Jones est Breton, sinon on l’appellerait Pointe Du Raz Jones. La raison c’est que ce film sort en 3D et ça fait le bonheur de Plouzané dans le Finistère

Une petite société baptisée "Eyes3Shut", en hommage au film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut et spécialisée dans les lunettes 3D pour le cinéma. Mais attention de la lunette 3D haut de gamme, incassable, avec une technologie active, bien meilleure que celles en plastique qu’on trouve dans les salles. Et c’est pour ça que ces lunettes ont, si je puis dire, tapé dans l’œil de James Cameron, le réalisateur des deux Avatar.



C’est un vrai geek, toujours à l’affut des nouvelles technologies. Il connaissait déjà la société des deux cousins Thibaut et Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnaye, créée en 2008, puisqu’ils avaient fourni leurs lunettes 3D pour le premier Avatar. Mais là James Cameron a déclaré carrément que cette petite startup bretonne a aujourd’hui la meilleure technologie au monde. Pourtant, ils ont failli mettre la clé sous la porte.



Sauvés par "Avatar 2"

Après le carton du premier Avatar, tout le monde s’est mis évidemment à faire de la 3D, flairant le bon filon. Mais c’était souvent des films classiques convertis à la va-vite en 3D et pas conçus spécialement pour. Comme c’est le cas d’Avatar 2. Résultat : les spectateurs, déçus, se sont lassés. Surtout que, bien entendu, les séances 3D, c’est plus cher.

Un gros trou d’air donc pour la société bretonne qui a subsisté grâce à la réalité virtuelle. Mais là avec le carton d’Avatar 2, désormais troisième plus gros succès de l’histoire du cinéma, et la déclaration de James Cameron, autant vous dire que nos Bretons sont sollicités par les salles de cinéma du monde entier. Plus de 200.000 paires vendues, et ce n’est pas fini !

Après Super Mario qui cartonne, La Petite Sirène de Disney aussi, le dernier Transformers qui vient de sortir, Indiana Jones 5 qui arrive aujourd’hui, il y aura Dune 2 et puis Avatar 3 et 4. Autant de films tournés en pensant 3D et qui donc vont nécessiter les lunettes armoricaines. La petite société bretonne, passée de 5 à 15 employés et aujourd’hui numéro 1 européen du secteur, a un avenir radieux. Car "ils ont des lunettes canon, vive la Bretagne, ils ont des lunettes canon, vive les Bretons".