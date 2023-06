Pourquoi les dessins animés de Pixar sont une partie de cache-cache

Le studio à l'origine de Toy Story et Le monde de Némo a sorti un nouveau film baptisé Élémentaire. L'occasion de chercher de nouvelles choses cachées, des références, laissées dans l'œuvre par les réalisateurs. Évidemment le jeu, c’est de les retrouver. D’autant plus qu’ils sont souvent bien planqués. C’est ce qu’on appelle en anglais des "easter eggs", en anglais des œufs de Pâques.

L'origine de ce nom vient d’une vraie chasse aux œufs de Pâques organisée lors du tournage du film musical culte The Rocky Horror Picture Show, en 1975. Les acteurs avaient planqué des œufs un peu partout dans les décors. Le problème, c’est qu’il y en avait tellement qu’ils ne les ont pas tous retrouvés. Résultat certains sont restés et apparaissent dans le film. Sous une chaise ou à la place d’une ampoule. Depuis, l’expression est restée pour désigner tout ce qui est caché volontairement dans un film.

Dans tous les films Pixar, soit 27 au total, à un moment apparait le code A113. Il s'agit du numéro d’une salle de classe du California Institute of Arts, une école d’animation créée par Walt Disney. Et dans cette fameuse salle ont étudié Tim Burton, Brad Bird, le réalisateur de Ratatouille, et surtout John Lasseter, le créateur de Pixar. C’est donc une façon de rendre hommage à là où tout a commencé. Idem, vous pouvez vous amuser à le chercher, dans tous les Pixar, il y a un camion à pizza "Pizza Planet". Pas de signification spéciale, c’est juste que comme il y en avait un dans le tout premier Pixar Toy Story, c’est devenu un jeu de le caser des animateurs de le caser dans tous les autres.

On retrouve des easter eggs dans d'autres films. Un des plus fameux se cache dans Les Aventuriers de l’Arche Perdue, sur une des colonnes du temple égyptien où se trouve l’Arche d’Alliance, il y a des hiéroglyphes et parmi eux, deux représentent R2-D2 et C-3PO, les deux robots de Star Wars, la saga de George Lucas, l’inventeur du personnage d’Indiana Jones. Un clin d’œil surprise que lui a fait son meilleur ami Spielberg.

George Lucas a ensuite rendu la pareille à son pote Steven Spielberg. Dans La Menace Fantôme, l’épisode 1 de Star Wars en 1999, une scène se déroule dans un Sénat qui réunit des délégations de toutes les planètes. Et là, parmi ces sénateurs, devinez ce qu’on aperçoit furtivement ? Trois extraterrestres qu’on a déjà vu quelque part. Et pour cause, ce sont des compatriotes de E.T., le héros du film culte de Steven Spielberg. C’est ce qu’on appelle faire des petits œufs entre amis !

