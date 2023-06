Marche des fiertés : pourquoi la communauté LGBTQ+ a fêté un anniversaire très important pour elle ?

Dimanche 25 juin 2023, c'était la Marche des fiertés, anciennement la Gay Pride. La communauté LGBTQ+ a fêté les 45 ans de la naissance de son drapeau, le drapeau arc-en-ciel. Il est en effet apparu pour la première fois le 25 juin 1978 à San Francisco lors de la Gay Pride à laquelle a participé son créateur.

Il s'agit de Gilbert Baker. Cet artiste américain, décédé en 2017, avait fait son coming-out à l'âge de 19 ans. Il fut aussitôt mis à la porte par ses parents. Il s'était alors engagé dans l'US Army comme infirmier. Il a fait le Vietnam avant d'être affecté en 1972 à San Francisco. En sortant de l'armée, il a décidé d'apprendre la couture.

En 1978, son ami Harvey Milk, premier homme politique ouvertement homosexuel, lui a demandé de créer un drapeau pour montrer qui ils sont sans avoir à le dire, pour sortir du mensonge et s'afficher comme minorité visible. Il disait : "Utiliser un phénomène naturel pour représenter notre sexualité et les droits humains me plaisaient bien". L'idée lui est sans doute venue d'une chanson, celle de Judy Garland, Over The Rainbow.

"Au-dessus de l'arc-en-ciel...", la chanson culte du film Le Magicien d'Oz en 1939. Un film dans lequel Dorothy, l'héroïne, se lamente de vivre dans un monde qui ne lui correspond pas. Voilà pourquoi c'est devenu un hymne de la communauté homosexuelle dont Judy Garland était une égérie. D'ailleurs, les militaires gays américains, comme Gilbert Baker, utilisaient entre eux un nom de code pour se reconnaître, à savoir "Les amis de Dorothy".



Ce drapeau assemble huit bandes de tissus de couleurs dont chacune a une signification : le rose la sexualité, le rouge la vie, le orange le réconfort, le jaune le soleil, le vert la nature, le turquoise la magie et les arts, le bleu l'harmonie et le violet la spiritualité.

Il y a huit couleurs et pourtant le drapeau arc-en-ciel en possède seulement six. Pourquoi ? Lorsque Gilbert Baker décide de commercialiser son drapeau, sa symbolique se heurte à la réalité économique : le colorant rose est hors de prix. Il décide de le retirer comme l'indigo, car il veut un nombre pair de bandes. C'est plus facile pour plier drapeaux et banderoles en deux parties identiques.

Ce drapeau à six couleurs est donc inauguré le 27 novembre 1978 lors d'une manifestation après l'assassinat de Harvey Milk. À noter que le drapeau original de Gilbert Baker est exposé depuis 2015 au MOMA, le Musée d'Art Contemporain de New-York. Car ce morceau de tissu est aussi devenu un morceau d'histoire.

