Pourquoi la moustache a-t-elle été l'objet d'une grande grève en France ?

Le chef des communistes, Fabien Roussel, a annoncé qu’il participait au Movember, le mois où l'on se laisse pousser la moustache pour sensibiliser à la lutte contre le cancer de la prostate et des testicules. À cette occasion, on vous explique pourquoi la moustache a été l’objet d’une grande grève en France.

Là, rien à voir avec le cancer des testicules même si la grève souvent ça casse les… La moustache qui déclenche un mouvement, on précise que ce n’est pas celle de Philippe Martinez de la CGT, puisque là ça s’est passé en 1907 ! De quelle moustache s’agit-il ? Celle des garçons de café parisiens.

Enfin plutôt celle qu’ils n’ont pas et justement c’est à cause de ça, en plus de réclamer un jour de congé hebdomadaire, qu’ils vont tous décider de se mettre en grève en ce mois d’avril 1907. Autant le jour de congés hebdomadaire, on saisit la revendication, mais la moustache... À cette époque, la moustache est un véritable marqueur social.

Un signe ultime de virilité

Remise à la mode depuis Napoléon III, elle est réservée aux aristocrates, aux militaires, aux gens de la haute. On considère que c’est un signe ultime de virilité que seuls les puissants méritent d’afficher. Par conséquent, les employés, les domestiques, les gens du peuple sont eux contraints de se raser. En résumé, au début du XXème siècle, les sans-dents sont aussi les sans-moustache. Et ça les garçons de café en ont marre.

C’est vrai que se raser tous les jours, c’est contraignant. En tout cas pour ces garçons de café, ça l’est, eux qui font déjà des journées à rallonge. Et au-delà de ça, c’est une façon aussi de regagner de la considération. Au final, le 4 mai 1907, ils obtiennent gain de cause. Mais porter la moustache n’a pas toujours été un avantage.

Durant le Débarquement allié de 1944, on a constaté que le nombre de blessés et tués par balle était étonnamment élevé chez les officiers et les sous-officiers par rapport aux soldats de base. On ne comprenait pas pourquoi. En interrogeant des tireurs d’élite Allemands, on a découvert la raison : on leur avait appris à viser en priorité les Alliés à moustache car c’était un signe distinctif qui voulait dire qu’ils avaient un poste important dans les troupes ennemies.

Dommage que ces gradés Alliés ne l’aient pas su avant. Pour cette info, ils auraient dit "Moustache gracias" !

