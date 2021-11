"Mortelle Adèle" : la star des librairies s'offre "un Show Bizarre" poétique et très rock

Mortelle Adèle Show bizarre c'est donc le titre d'un livre-CD singulier qui vient de sortir aux éditions Bayard Jeunesse / Sony Music. Un livre/album singulier parce qu'avec le papa de Mortelle Adèle Antoine Dole alias Mr Tan, il y a toujours une histoire singulière et pleine de poésie derrière.

Figurez-vous que bien avant de se lancer dans la rédaction des aventures de Mortelle Adèle Antoine rêvait d'écrire des chansons et pas pour n'importe qui raconte-t-il sur RTL : "La musique, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi en écoutant beaucoup de musique, on lisait peu chez moi, mais on écoutait beaucoup de musique et j'ai toujours voulu écrire des chansons. Donc, j'écrivais dans mon carnet. J'avais une voix qui a mué tard. Du coup, je n'osais pas chanter devant les gens. J'écrivais ces chansons que je ne montrais à personne. Mais j'avais un rêve. Quand j'ai vue en concert la chanteuse Zazie qui passait en tournée dans ma région, j'ai été bouleversé de voir qu'on peut, avec une voix fragile, raconter des histoires."

"On peut donner de la force aux gens, poursuit Antoine Dole Mr Tan. C'est quelque chose qui m'a bouleversé. Pendant très longtemps, encore aujourd'hui, j'ai eu envie d'écrire pour Zazie et de la rencontrer, de lui faire part de cette sensation, cette émotion qu'elle m'a donné quand j'étais enfant. Et donc, j'ai effectivement écrit une chanson que je retravaille chaque année depuis mes 16 ans. L'idée, c'est surtout de dire que dans la vie : il y a des gens qui nous inspirent et qui nous donnent envie de nous dépasser. Effectivement, cette rencontre avec Zazie a été quelque chose d'important pour moi."

Mortelle Adèle Crédit : © Mr Tan et Diane le Feyer d'après l’œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly - Bayard Éditions

Finalement c'est pour les enfants qu'il donnera naissance en 2013 à une héroïne particulière prénommée Adèle. Une petite fille fan de bêtises et rebelle à souhait ! La série qui en est à son 18ᵉ tome s'est vendue - tenez-vous bien - à 9 millions d'exemplaires. Et puis un jour, nait donc cette idée folle, enregistrer un disque avec une star à la composition : Guillaume Aldebert.

Mortelle Adèle s'était invitée déjà sur un album Enfantillage de Guillaume Aldebert, mais ils n'avaient jamais tenté d'écrire et composer tout un album ensemble. C'est chose faite avec cet album Show Bizarre. "En 2018, raconte Antoine Dole, on avait fait une chanson avec Guillaume qui s'appelle Poussez-vous les moches. Et depuis, on avait gardé l'envie de travailler ensemble et de continuer à faire des choses ensemble parce qu'il y a une belle amitié qui est née de cette aventure." On s'était dit qu'on allait faire une deuxième chanson. On en a fait une deuxième puis une troisième, une quatrième, une cinquième !. C'est devenu un album et c'était plutôt chouette parce que c'était aussi notre façon d'approcher Adèle dans une immédiateté qui était différente de celle des gags. Et puis surtout, de lui donner un propos, un point de vue sur le monde, ce que la musique permet de faire."

Dans cette histoire, Mortelle Adèle rêve de devenir chanteuse, une rockstar qui monterait un "show bizarre". Elle va embarquer toute sa bande :Geoffroy le roi des andouilles, Jennyfer celle qui est persuadée d'être la meilleure amie de l’univers de Mortelle Adèle, Jade et Miranda les deux pestes de l'école de Mortelle Adèle qui passent leur temps à se prendre pour des top models, Magnus l'ami imaginaire de Mortelle Adèle et même... le chat Ajax "le seul chat qui ne retombe pas toujours sur ses pattes."

L'écologie, les colères, les parents, la différence...

Dans ces chansons écrites par Antoine et mises en musique par guillaume Aldebert, on découvre une autre facette de Mortelle Adèle. Une poésie différente des histoires de la rebelle au grand cœur. "Je trouve que la musique est quelque chose qui parle immédiatement au cœur des gens, explique Antoine Dole. Ce qui est différent d'un texte. Un texte ça nécessite un état de stase. Un peu émotionnel est quelque chose qui ralenti, qui permet de rentrer dedans, qui permet de projeter ses émotions dessus, alors que la musique, elle, va venir vous chercher et va venir vous attraper".

"Il y avait quelque chose de très cohérent avec l'énergie d'Adèle, mais c'était aussi une façon de faire ressortir sa sensibilité et de toucher celle des lecteurs, poursuit-il. Et donc, ça réveille une poésie, une sensibilité peut être plus intime d'Adèle, ce qu'elle ressent, ce qui la touche. Je pense notamment à la chanson Ma catapulte, qui lui permet de dire que dans la vie, on a tous des problèmes avec cette idée géniale pour les gérer : elle met tout ça sur sa catapulte mentale et envoie en l'air ses problèmes. Je trouve que c'est bien, du coup, qu'on découvre aussi cette facette d'elle qui aurait pu, à mon avis, difficilement émerger sur un autre support que de la musique".

Pour la première fois, Antoine Dole s'installe derrière le micro

Dans cet album, une chanson est particulièrement touchante, une jolie déclaration d'amour des parents de Mortelle Adèle, Antoine Dole et Diane le Feyer, elle qui donne vie en dessins à Mortelle Adèle : "Ça fait des années, poursuit Antoine Dole, qu'on dit aux enfants qu'il faut assumer ses différences, célébrer ce qui nous rend différent, nous, par des bizarreries et assumer nos complexes."



"Moi, j'ai très longtemps été complexée par ma voix parce que c'était aussi la raison pour laquelle j'ai été victime de violences scolaires, confie-t-il. Enfant, j'avais une voix qui était assez aiguë et donc j'avais appris à détester ma voix. J'avais appris à craindre ce qui allait se passer quand j'allais ouvrir la bouche. Je savais que les gens allaient me tomber dessus. J'ai appris à me taire. Et puis finalement, je continuais à chanter dans l'intimité, sous la douche, comme tout le monde. Et puis à la maison, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et je me suis dit "quel meilleur exemple pour nos lecteurs que de leur dire que nous aussi, adultes, on a des choses qu'il faut qu'on apprenne à dompter, à assumer, à célébrer". Et donc, je chante sur cet album avec Diane Le Feyer était un joli moyen de leur montrer que ce qu'on leur dit, c'est pas juste des discours, des jolis discours, mais que nous, on les applique aussi à nous mêmes et qu'on est capable d'affronter nos propres différences. Cette chanson était une façon de dire à Adèle le rôle qu'elle a joué dans nos vies et la manière dont elle a transformé nos vies."



Mortelle Adèle Show bizarre, en livre/CD ou en CD tout seul est édité chez Bayard Jeunesse/ Sony Music. Ça va swinguer dans les autoradios et sous le sapin de Noël !