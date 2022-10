"Le Petit Nicolas" : pourquoi une libraire a sauvé la vie du personnage de Sempé et Goscinny

Le film Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? sort en salles ce mercredi 12 octobre 2022. Florian Gazan explique pourquoi une libraire a sauvé la vie du Petit Nicolas… Car cela n’a pas été un succès immédiat. Sa scolarité a été agitée on va dire.

Il naît en 1954 sous le crayon de Sempé, dessinateur bordelais. À l’origine, c’est un dessin unique publié dans le journal belge Le Moustique. Et le petit garçon n’a pas de prénom… Le tout premier dessin publié montre l’écolier pompette après avoir sifflé le cognac de son père. Lien de cause à effet, Sempé, en voyant une pub pour Nicolas, le célèbre caviste, se dit que ce prénom colle parfaitement.

Le Petit Nicolas est sans doute le premier garçon de l’histoire à avoir eu deux papas 60 ans avant la Manif’ pour tous ! Lui aussi c’est une GPA mais Gestation Par Artistes. Sempé rencontre Goscinny à Paris dans les bureaux où il rend ses dessins. Le soir même, ils vont manger des oursins dans une brasserie. Coup de foudre amical qui va déboucher sur le Petit Nicolas tel qu’on le connait…

15 millions d’exemplaires vendus

Le 29 mars 1959 dans Sud Ouest Dimanche parait la première histoire co-signée Sempé/Goscinny. C’est alors une petite BD. L’épouse du patron des éditions Denoël s’en régale lors de ses vacances à Bordeaux. Elle suggère à son mari de les réunir dans un album. C’est ainsi qu’en 1960 sort Le Petit Nicolas. C’est un énorme flop ! C’est là qu’intervient la fameuse libraire !

Denoël avait lancé une opération "12 albums achetés, un 13 ème offert". Cette libraire en avait profité. Une semaine après elle était revenue prendre ses 13 albums. Puis la suivante. De l’aveu de Sempé, c’est elle qui a sauvé la série car l’éditeur s’est dit qu’il y avait peut-être un potentiel à exploiter. Avec 15 millions d’exemplaires vendus, personne n’a regretté que ça continue.

Surtout pas René Goscinny. Lors d’une croisière, il croise une jeune qui ignore tout de lui. Il lui offre alors un exemplaire du Petit Nicolas et les copains. Elle le dévore et se dit "cet homme est un génie". C’est comme ça que Gilberte tombe amoureuse de René dont elle deviendra l’épouse quatre ans plus tard. C’est chouette non ? comme dirait le Petit Nicolas !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info