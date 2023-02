À écouter Turquie : un nouveau séisme de magnitude 6,4 relevé dans le Sud du pays 00:01:16

Nouveau séisme en Turquie. Ce lundi 20 février, la province turque de Hatay, la plus touchée par le séisme du 6 février dernier qui a fait plus de 40.000 morts en Turquie et en Syrie, a de nouveau été frappé par un séisme de magnitude 6,4.

Deux secousses dont l'épicentre était situé dans la localité de Defne, un district situé à une quinzaine de minutes en voiture - en temps normal - d'Antakya, est survenue en fin de journée et a été très violemment ressentie par les équipes de l'AFP à Antakya et à Adana, 200 km plus au nord.

La secousse a suscité un mouvement de panique parmi la population déjà durement éprouvée, et a soulevé d'importants nuages de poussière dans la ville en ruines. Sur les images de la télévision, des voitures bougent, des bâtiments tremblent et des morceaux de maçonnerie se détachent des immeubles déjà fragilisés par le violent séisme du 6 février. Dans la ville, l'électricité est coupée.

Dans la région, les risques de répliques et de nouveaux séismes restent très élevés.

