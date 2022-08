Pourquoi l’eau chaude forme-t-elle des glaçons plus rapidement ?

On dit que les glaçons se forment plus vite quand on utilise de l'eau chaude. Il faut le savoir, en cette période riche en apéro, une panne de glaçon est vite arrivée. Pour s'en sortir, l'astuce est de mettre de l'eau très chaude dans le bac à glaçons. Vous aurez de la glace en 30 minutes maximum, contre plus d'une heure avec de l'eau froide.

Cet effet est nommé effet Mpemba, en référence à Erasto Mpemba, un étudiant tanzanien qui a publié cette drôle d'observation en 1969. Mais depuis, on a toujours du mal à expliquer clairement ce phénomène. L'observation est rangée par les scientifiques au rang de mythe ou d'heureux hasard, faute d'études considérées comme sérieuses. On émet alors beaucoup d'hypothèses.

La première : les molécules d'eau froide bougent plus lentement que les molécules d'eau chaude. Elles attrapent donc plus vite la fraicheur sur les côtés du bac à glaçons, et la propagent beaucoup plus rapidement.

La seconde : il y a moins de CO2, d'oxygène, dans l'eau chaude, ce qui lui permettrait de se congeler beaucoup plus vite.

En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que pour ne pas rater votre apéro improvisé, ne vous fiez pas à votre instinct et mettez de l'eau bouillante dans votre bac à glaçons.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info