Pourquoi faire pipi dans la mer est bon pour la planète

Ce vendredi 30 septembre, c'est la Journée mondiale de la mer. On vous explique pourquoi faire pipi dedans c’est bon pour la planète ! On l’a tous fait au moins une fois dans notre vie, dès qu’on a de l’eau jusqu’au cou, on se met un peu à l’écart et hop là, on vidange ni vu ni connu.

Si cela peut vous rassurer, dans une étude de 2014, 2 Français sur 3 ont avoué le faire. Bon, il faut relativiser car une baleine balance en une journée 950 litres de pissou dans la mer. Cela équivaut à une centaine de packs d’eau mais là c’est pas de la Cristalline. Si vous vous soulagez dans la mer, vous serez la Greta Thunberg de la vessie.

Cela a été scientifiquement prouvé par la très sérieuse American Chemical Society qui fait référence en chimie depuis 1876. Bon, déjà notre urine à 95% c’est de l’eau. Donc dans la mer, c’est de l’eau qui se mélange à de l’eau, rien de bien méchant. Dans les 5 autres pour cent, il y a l’urée qui donne son odeur à notre urine. Cela à la rigueur, ce serait le plus néfaste pour l’environnement mais elle est en quantité tellement faible comparée à la masse d’eau de la mer que ça n’a aucune incidence.

Cela aide la végétation à se développer

Un pipi, c’est 25 centilitres, en comparaison, l’océan atlantique, c’est 323 millions de kilomètres/cube ! Qu’est-ce qui est bon pour la mer quand on se soulage dedans ? Eh bien notre urine contient de l’azote. Qui en se mélangeant avec l’eau de mer crée de l’ammonium. Et ça c’est un nutriment très apprécié par la flore sous-marine.

Donc le pipi dans la mer aide cette végétation à se développer. Et comme elle nourrit les poissons, c’est bon aussi pour la faune des mers. Lâchez-vous ! Sauf si vous allez à Vigo en Espagne ? Depuis juillet dernier, là-bas c’est 750 euros d’amende le pipi dans l’eau. L’amende est encore plus salée que la mer.

