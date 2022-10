Pourquoi Emmanuel Macron va cartonner au hit-parade ?

Non, le président de la République ne quitte pas ses fonctions pour se lancer dans la chanson. Non il ne va pas faire The Voice et passer d’un monde où on retourne sa veste à un plateau où on retourne son siège…

Emmanuel Macron va cartonner au hit-parade grâce à une chanson qui s’appelle Emmanuel et qui vient de sortir. Alors pas chez nous mais en Azerbaïdjan, sur la chaine de télévision publique ITV. C'est interprété par le présentateur vedette Aziz Aliyev et une chorale d’enfants dans une ambiance kitsch digne du Club Dorothée.

Quand on ne parle pas azerbaïdjanais effectivement, c’est choupinou. Mais quand on traduit là, en fait c’est une chanson anti-Macron. Et pas qu’un peu. Y a un couplet où le présentateur chante, je cite, "quelqu’un qui dit n’importe quoi, comme s’il était ivre". Qui ça ? Et là les gamins chantent la réponse, un prénom qui commence par un E !

Macron accusé d'être pro-Arménien

Emmanuel Macron est accusé de tous les maux, d’avoir fait des fausses promesses à l’Azerbaïdjan et surtout, c’est la raison de cette chanson, d’être pro-Arménien, l’ennemi juré du pays. On rappelle que depuis 30 ans les deux nations se battent pour le contrôle du Haut-Karabakh, région de l’Azerbaïdjan sécessionniste, occupée en majorité par des Arméniens.

Deux guerres déjà, 30.000 victimes et depuis fin septembre des bombardements qui ont fait presque 300 morts. Voilà et donc pour se venger de la France, si la Russie nous a coupés le gaz, l’Azerbaïdjan a choisi comme moyen de rétorsion la chanson. Et franchement, c'est à se demander si c’est pas encore pire. Parce que le gaz au moins c’est silencieux.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info