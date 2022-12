LES ? DE L'INFO - Quel est le point commun entre E.T et la Joconde ?

Ce jeudi 1er décembre, E.T. l'extraterrestre, héros du film éponyme de Steven Spielberg, célébrait ses 40 ans. Fait méconnu, ce personnage a un point commun avec la Joconde. Tout comme Mona Lisa, il est connu dans le monde entier, et a lui aussi été créé par le génie italien. Pas Léonard de Vinci, mais Carlo Rambaldi ! L'un des rois des effets spéciaux, spécialisé dans les marionnettes robotisées.

Le King Kong de 1976, c’est lui, la créature d’Alien, c’est lui et donc E.T. aussi. Steven Spielberg dit même de lui qu’il est le "Geppetto" de E.T. Pour animer le personnage, Carlo Rambaldi a pris le brief assez sommaire de Spielberg, qui précisait que "seule la mère de cette créature peut être capable de l’aimer". Brief accompagné d’un collage où, pour le visage de E.T., le réalisateur avait ajouté le menton et le nez d’un bébé de 5 jours sur les yeux et le front d’Albert Einstein. Le tout complété par le corps de Donald Duck pour son arrière-train !

La touche personnelle de Rambaldi ? Les grands yeux bleus de E.T., qui sont ceux de son chat himalayen. Le cou qui s’allonge, est lui inspiré d’un tableau qu’il avait peint en 1952. Mais surtout c’est la fabrication de la créature qui est extraordinaire : 85 articulations en tout, soit le même nombre que le corps humain et 35 tics faciaux différents. Il avait l’air tellement vrai que Drew Barrymore qui jouait la petite Gertie était persuadée qu’E.T. était vivant. C’était un tel bijou technologique que les douze personnes qui l’animaient en profitaient d’ailleurs pour lui faire faire des blagues sur le tournage.

Une prouesse artistique et technique qui vaudra un Oscar à Carlo Rambaldi. L'un des trois exemplaires fabriqués a atterri chez Michael Jackson à Neverland. Et un autre sera vendu aux enchères à Beverly Hills le 17 décembre prochain : prix de départ, entre 2 et 3 millions d’euros. Un peu cher juste pour "téléphone maison", mais la nostalgie, ça n’a pas de prix !

