Pourquoi certains fruits sont en fait des légumes

Fruit ou légume ? La différence est parfois compliquée à identifier. Spontanément, on a tendance à se dire que tout ce qui est sucré (pommes, pêches, cerises) est un fruit alors que tout ce qu'on mange plutôt salé est un légume. Sauf que petit problème : dans le monde, on ne mange pas toujours les fruits et légumes de la même façon.

Par exemple l'avocat, grand classique en entrée salée, peut se manger sucré en dessert au Brésil. Et les bananes plantains qu'on trouve en Asie ou en Afrique se mangent en frites salées, contrairement à leurs cousines qu'on déguste nous flambées ou en banana split. Alors si je vous dis que l'avocat, comme l'aubergine, le poivron ou encore le cornichon sont des fruits, vous me croyez ?

En fait, ce qui définit un fruit ou un légume, ce n'est pas comment on le mange, ni même son aspect mais bien la plante d'où il vient. Tous les aliments qui sont le produit d'une fleur sont des fruits. La tomate, l'avocat et les haricots verts sont donc des fruits. Idem pour la courgette dont on peut manger d'ailleurs la fleur en beignet...

Le reste du coup, tout ce qui vient des autres parties des plantes comestibles, eh ben, ce sont des légumes. Ils peuvent venir de feuilles, comme la salade, de racines, comme les radis, de tubercules comme les patates, de graines comme les lentilles, de bulbes comme les oignons, de germes comme le soja, de tiges ou de pousses comme les poireaux, les asperges mais aussi la rhubarbe et la canne à sucre qui sont donc des légumes.

Donc finalement quand on y pense la ratatouille avec ses tomates, ses courgettes, ses poivrons et ses aubergines, eh ben en fait c’est pas un plat de légumes mais une salade de fruits.

