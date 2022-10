Angleterre : elle se réveille nez-à-nez avec un serpent

C'est sûrement l'une des pires visions que l'on puisse avoir au réveil. Une Anglaise s'est retrouvée nez-à-nez avec un serpent qui tentait de rentrer dans sa chambre par la fenêtre. La femme s'est alors enfui de la pièce et a immédiatement appelé la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA) - l'équivalent anglais de la SPA.

Mais une fois sur place, à Basildon (Essex), l'agent de RSPCA, Enola Evans, ne parvient à mettre la main sur le reptile. "Avoir soigneusement vérifié le linge de lit et d'autres cachettes possibles dans la chambre, le serpent était toujours introuvable", a-t-il raconté à nos confrères du Guardian. L'animal s'était en réalité enroulé autour du rebord de la fenêtre.

Enola Evans a identifié l'invité mystère comme étant un serpent des blés de 90 cm, une espèce que certains terrariophiles adoptent comme animal de compagnie. La propriétaire de la maison "terriblement choquée" par cette rencontre n'a toutefois pas souhaité garder l'animal, qui a été pris en charge par les vétérinaires de la RSCPA.

