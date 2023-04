Malgré leur nom, les montagnes russes ont été inventées aux Etats-Unis. En Russie, on les appelle les montagnes américaines. Comme elles font peur, il y a sans doute un relent de guerre froide dans cette dénomination. Si ces manèges à sensation portent ce nom de "montagnes russes", c’est en référence à l’Impératrice Catherine II de Russie qui adorait faire des courses de luges sur les collines enneigées autour de Saint-Pétersbourg.

Elle aimait tellement ça qu’elle finit par demander qu’on lui fabrique la même chose, mais pour l’été quand il n’y a pas de neige. C’est comme ça qu’est née la Colline de la glisse : une rampe en bois de 500 mètres avec des chariots qui descendaient en alternant remontées et redescentes. Si les montagnes russes telles qu’on les connait aujourd’hui ont été inventées, en 1865 par le businessman LaMarcus Adna Thompson, ce n’est pas pour se divertir. C’était dans un autre but, un but religieux !



À écouter 467. Pour quelle raison étonnante les montagnes russes ont-elles été inventées ? 00:02:13

Pour se divertir, les hommes de se rendre au saloon et dans les bordels de la ville. Des occupations qui dérangent Thompson, un homme très pieu. Il n’y voit que débauche et ineptie. Pour remettre les Américains dans le droit chemin, il imagine une attraction qu’il juge "saine" et moralement acceptable : les montagnes russes. La première, il l’installe bien sûr là où le péché est le plus ultime pour lui : New-York, à Coney Island.

15 mètres de haut et une vitesse de 9,5 km/h. Ça a l’air ridicule aujourd’hui, mais ça marche tout de suite ! Alors Thompson investit à fond là-dedans et bientôt, les circuits se répandent partout sur le territoire américain, puis partout dans le monde. Évidemment, ça n’a pas empêché les hommes de continuer à boire et à fricoter avec des prostituées, mais, maigre consolation pour Thompson, lui les sensations fortes, c’est en devenant millionnaire qu’il les a eues !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info