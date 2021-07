Voilà une nouvelle qui devrait plaire aux plus grands fan de Pokémon. A l'instar de Sacha, Ondine ou encore Pierre, il sera bientôt possible de capturer ses propres Pokémons dans la réalité. Un parc d’attractions va en effet ouvrir ses portes au Japon dès le 17 juillet prochain, dans une forêt de 4500 mètres carrés, près de Shinjuku, un arrondissement de Tokyo.

Les visiteurs pourront ainsi partir à l’aventure et tenter d’attraper plus de 50 spécimens, comme le relate rapporte Ouest France qui relate une information du site Inven Global.. Deux sentiers pourraient être proposés : le premier s’appellerait "Ancient Stone Wall" et le deuxième "Whispering Bamboo Grove". Ce concept n'est pas sans rappeler évidemment le célèbre "parc safari" présent dans la série télévisé et les jeux vidéos Pokémon, où se trouvent notamment des créatures rares.

Les safaris s’organiseront donc au rythme de six personnes par groupe. Ceux-ci bénéficieront de 90 minutes pour tenter d’attraper le plus de Pokémons Le prix d’entrée du parc est environ estimé à 60 et 75 €. Certains des petits monstres devraient être fabriqués en bois et apparaître plus vrais que nature dans la forêt. The Pokémon Company a également publié une vidéo du parc, qui ouvrira ses portes du 17 juillet prochain jusqu’au mois d’avril de l’année prochaine.