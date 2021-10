Paulette Nardal, militante de la cause noire, naissait il y a 125 ans

En ce mardi 12 octobre, Google rend hommage à l'intellectuelle, femme de lettres et journaliste française Paulette Nardal, militante quelque peu oubliée de la cause noire. Née le 12 octobre 1896 à Fort-de-France en Martinique, elle est l'une des inspiratrices du courant littéraire de la négritude et la première femme noire à avoir étudié à la Sorbonne.

Si l'histoire a retenu les noms d'Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor, Paulette Nardal, mais aussi sa sœur Jeanne Nardal, ont pris une part active à l'émergence du courant de la négritude. Arrivée à Paris en 1920, Paulette Nardal y tient un salon littéraire et fonde, en 1931, La Revue du Monde Noir, qui est éditée en français et anglais et qui vise à créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de mieux se connaître.

Paulette Nardal est morte le 16 février 1985, à l’âge de 88 ans, à Fort-de-France. Le 31 août 2019, la ville de Paris et sa maire, Anne Hidalgo, ont inauguré la promenade Jane-et-Paulette-Nardal dans le 14e arrondissement, en présence de Christiane Eda-Pierre, nièce de Paulette et Jeanne Nardal. Anne Hidalgo avait alors clamé son soutien à l’entrée de Paulette Nardal au Panthéon.

Le doodle du 12 octobre 2021 rend hommage à Paulette Nardal, militante de la cause noire Crédit : Capture d'écran Google