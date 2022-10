Jardinage : comment bien planter son arbre fruitier ?

Il existe plusieurs techniques faites pour planter un arbre fruitier. Alors classiquement, on a envie de se dire qu'il suffit de faire un trou et de le mettre dedans. La première chose à faire, c'est retirer la motte du pot pour voir si les racines tournent et prennent la forme du pot. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à baigner la motte dans de l'eau pendant que vous allez réaliser votre trou, pendant à peu près 1h.

La première chose, c'est trouver l'emplacement idéal. Une fois que c'est fait, on réalise un trou de la taille de la motte. Après, il faut élargir le trou, travailler la terre autour en doublant finalement cette largeur. Il faut faire attention aussi à éviter que l'eau ne stagne au niveau des racines.

Une fois que votre trou est réalisé, il faut arroser le fond pour que ça fasse une sorte de boue pour ensuite y poser la motte. Ça va permettre en fait aux racines du fond de tout de suite être au contact de ce terreau, de cette terre humide. Là, on décompacte légèrement la motte, pour casser, retirer le maximum de terre en évitant d'abîmer les racines.

Chose importante au niveau de l'arbre, on le voit entre les racines et le tronc, il y a une petite boursouflure, ça s'appelle le collet de l'arbre. Des fois, c'est le point de greffe. Il ne faut surtout pas le mettre en pleine terre, sinon, si ça prend l'humidité, l'arbre va pourrir. Une fois qu'on a placé notre motte en faisant attention à ce collet et en ayant travaillé la terre, on rebouche le trou, on tasse légèrement et on arrose. Et une fois qu'on a arrosé, on paille. On peut utiliser les feuilles mortes au potager pour pailler votre arbre. On lui met une petite couverture de paille, de foin, d'herbe séchée, de feuilles mortes...

