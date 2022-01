"Moon Knight" (Disney+) : la bande-annonce fascinante de la série avec Oscar Isaac

Oui. Encore un nouveau super-héros ! Marvel continue de nous présenter sa toute nouvelle équipe de personnages en puisant dans la source intarissable que constituent les comics de la Maison des Idées. La plateforme de streaming Disney+ permet au Marvel Cinematic Universe de s'enrichir considérablement et de miser sur le temps long pour raconter certaines histoires. On l'a vu avec Wanda/Vision ou encore Loki. En mars 2022, un nouveau héros porté par le talentueux acteur Oscar Isaac (Star Wars, Dune...) va intégrer le MCU. Il sera Moon Knight.

Moon Knight va conter les aventures de Steven Grant, un employé discret d'une boutique de souvenirs, qui est frappé par des soudaines pertes de mémoire et est hanté par des visions d’une autre vie. Il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector. Les deux hommes qui se partagent un seul et même corps vont plonger dans une aventure périlleuse et affronter les dieux d’Égypte...

Dans les premières images de la bande-annonce, on peut voir Oscar Isaac s'amuser avec ce concept de double identité qui est toujours un défi enthousiasmant pour les acteurs. On retrouve aussi Ethan Hawke qui semble incarner un intrigant gourou détenant certaines réponses... Ce trailer nous permet aussi de découvrir la transformation de notre héros en Moon Knight (à grand renfort de bandelettes magiques de momie), une séquence qui fera certainement très plaisir aux fans. Rendez-vous le 30 mars sur Disney+ pour voir les premiers épisodes.