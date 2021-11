Monaco : saviez-vous que les habitants étaient interdits de... casino ?

Le prince Albert II a vécu seul la fête nationale monégasque 2021. Sa femme, Charlène, n'a pas participé pas aux festivités pour des raisons de santé, selon la famille. Hospitalisée durant sept mois en Afrique du Sud, elle serait dorénavant dans une clinique, en Suisse. Les projecteurs sont donc braqués sur la principauté, l’occasion d’apprendre quelque chose sur ce charmant Etat.

A Monaco, les Monégasques sont interdits de... casino depuis le XIXème siècle. Le prince Charles III, qui a fait installer les casinos pour renflouer les caisses de la principauté, ne voulait pas que ses sujets s’y ruinent et leur a donc interdit d’y jouer.

Une disposition qui a été confortée par une loi bien plus récente en 1987 et qui est toujours en vigueur. Pour les Monégasques donc, le casino c’est possible, mais pas à Monaco….