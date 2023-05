Michael Jordan : pourquoi a-t-il fait perdre beaucoup d’argent à Nike, avant de lui en faire gagner ?

Si la marque Jordan pèse aujourd’hui plus de 5 milliards de dollars notamment grâce à ses mythiques paires de baskets qui s’arrachent à prix d’or, à l’origine, c’est surtout elle qui a englouti un argent pas possible…

En 1984, alors que Jordan n’a encore jamais joué un seul match de NBA, qu’il est juste une promesse qui vient tout juste de signer aux Chicago Bulls, son agent réussit à lui décrocher un énorme contrat pour l’époque : 2 millions et demi de dollars sur 5 ans, plus 25 % des royalties sur les ventes des produits à son effigie.

Du génie parce que les grandes stars du basket de l’époque comme Magic Johnson touchent beaucoup moins. Problème : Jordan rêvait de signer avec Adidas, parce qu'il trouvait la première paire d'Air Jordan, moche. C’est sa mère qui finit par le convaincre d’aller chez Nike ! Un choix qu'il ne regrettera pas. En revanche, chez Nike, dans un premier temps si...

À écouter 480. Pourquoi Michael Jordan a fait perdre beaucoup d'argent à Nike, avant de lui en faire gagner encore plus ? 00:02:22

La toute première Air Jordan avec laquelle la star joue est noire et rouge. Or, le règlement de la NBA stipule que les chaussures doivent être aux couleurs du club et comporter un minimum de blanc. La chaussure est donc interdite sur les parquets. Sous peine de 5 000 dollars d’amende par match, que Nike décide de payer. En parallèle, ils sortent une immense campagne de pub sur le thème "Nike a créé une basket révolutionnaire, la NBA l’exclut du jeu. Heureusement, la NBA ne peut pas vous empêcher de les porter".

Stratégie marketing géniale. La transgression fait vendre et la Jordan 1 devient un énorme carton. La légende est en marche. Celle du numéro 23 des Bulls, 6 fois champion NBA, meilleur joueur de tous les temps, et de sa mythique paire de sneakers qui fera des petites sœurs…La Air Jordan 2, 3, 4, 5… Quand on aime avec le M de Michael, on ne compte pas !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info