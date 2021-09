Lorant Deutsch explique pourquoi Mata Hari était en réalité une "mauvaise espionne"

Mata Hari fascine depuis des décennies. Mais, la créatrice du strip-tease moderne était-elle une espionne de haut-vol, ou une simple courtisane sans autres maîtres que l’argent et l’amour ? La légende et la réalité se confondent.

Les spectacles de strip-tease de Mata Hari tournent partout en Europe et elle connaît un énorme succès. Mais, dans les années 1910, la concurrence devient rude. Toutes les danseuses se mettent au strip-tease et même l’écrivaine Colette se dénude sur scène dans ses pantomimes. Mata Hari, un peu vieillissante, est sur le déclin. Elle passe des grandes scènes parisiennes aux bordels huppés où elle se vend après un spectacle improvisé à des vieux fans libidineux...

Si la danseuse ne plaît plus, Mata Hari reste une mondaine, une artiste qui voyage beaucoup malgré la guerre. C’est en Hollande qu’elle est approchée par Karl Cramer, le consul d’Allemagne aux Pays-Bas. Et c’est alors que sa carrière dans le renseignement démarre… Il lui propose 20 000 francs payés d’avance pour "une information intéressante". Honnêtement, travailler pour l’Allemagne, Mata Hari s’en fiche. Elle ne pense qu’aux 20.000 francs.

Elle va à la pêche aux informations pour rejoindre son amant

À la demande des Allemands, Mata Hari, ou H-21 son nom de code, retourne s’installer à Paris. Nous sommes en 1916 et cette année est décisive sur le champ de bataille. Pour prendre les lignes des ennemis, le renseignement devient le nerf de la guerre et Mata Hari qui en est un rouage important n’en prend pas vraiment la mesure…

Installée au Grand Hôtel à Paris, elle rencontre un jeune officier russe, Vadim Maslov. Il est beau, il porte bien l’uniforme. Elle le veut dans son lit et ce qui les occupent entre les draps, ce n’est pas forcément le renseignement. Blessé sur le front, Vadim Maslov est envoyé en convalescence à Vittel. Mata Hari a besoin d’un laissez-passer et d’argent pour aller le voir.

Si le renseignement permet de se remplir les poches, alors elle va proposer son aide aux services secrets français. Elle rencontre le capitaine Ladoux, le chef du contre-espionnage français. Mata Hari est très claire, elle se propose de partir à la pèche aux infos contre 25.000 francs et son laissez-passer pour Vittel. Ladoux accepte le deal. C’est pour lui un moyen de garder la danseuse à l’œil car il en est convaincu : elle est envoyée chez lui par les Allemands

Elle ne donne pas de renseignements convaincants

Mata Hari retrouve Vadim Maslov. Elle veut vivre son histoire d'amour et s’installe dans un hôtel où elle flambe avec son chéri l’argent qu’elle a gagné en promettant des renseignements aux Allemands et aux Français.

De son côté Ladoux s’impatiente et Il décide d’envoyer Mata Hari en Espagne avec l’ordre de séduire des officiers allemands pour leur soutirer des informations sur l’oreiller. Mata Hari s’exécute après que son Vadim soit reparti sur le front. À Madrid, elle demande un rendez-vous au capitaine Arnold von Kalle. Elle lui fait ensuite un grand numéro de charme où elle raconte s’être infiltrée dans le renseignement français pour les Allemands.

Mata Hari est une bonne menteuse, mais pas une bonne espionne. Après son rendez-vous, elle n’envoie que de maigres informations au chef de l’espionnage français Ladoux. Rien de fondamentalement utile, mais finalement c’est bien la seule fois où elle fera vraiment du renseignement, et ce sera pour la France !

Elle était bonne menteuse, mais pas une bonne espionne

En décembre 1916, Mata Hari décide de rentrer à Paris. C’est alors que l’attaché militaire allemand en Espagne envoie le fameux message au QG de Berlin : "L’agent H-21 rentre à Paris." Pas besoin d’être un génie de la déduction pour découvrir que l’agent H-21, c’est Mata Hari et qu’elle roule pour les Allemands. Pour Ladoux, pas de doute, c’est à cause d’elle qu’un infiltré français chez les Allemands s’est fait tuer. En réalité, elle n’a rien à voir là-dedans, comme vous l’avez compris.



Ladoux décide de la faire filer à Paris et ordonne son arrestation le 13 février 1917. Elle est accusée d’intelligence avec l’ennemi. Mata Hari était bien la "reine des cocottes" mais pour l’espionnage, elle vaut pas tripette et n’a pas vraiment influencé l’issue de la Grande Guerre. Son destin est scellé le 15 octobre 1917. Mata Hari est conduite à l’aube au polygone de tirs de Vincennes pour être exécutée. Elle montre un sang froid admirable. Elle s’écrie avec un aplomb déconcertant : "Messieurs, je suis prête". Les douze militaires la mettent en joue et tirent.



Le monde entier se passionne pour l’exécution de la danseuse. Mata Hari a été espionne comme on tient un rôle au théâtre. Ne prenant pas réellement la mesure de ses actes, aspirant à dépenser son temps et son argent à sa guise, à vivre la grande vie dans les palaces parisiens, alors que la mort emportait des millions de Français au champ d’honneur. Elle est devenue le bouc émissaire des Français, et on tue avec elle le symbole d’une femme étrangère, dénuée de tout patriotisme, qui s’offre indifféremment à tous les hommes, à tous les soldats et à tous les espions pour de l’argent.