"Colette avait le don de transformer la vie en or", confie Katherine Pancol

publié le 10/08/2020 à 11:34

Katherine Pancol (Les yeux jaunes des crocodiles, Muchachas) voue une véritable admiration pour Colette. "Ça me met en joie, en appétit. Si je suis un peu d'humeur chagrine, j'ouvre à n'importe quelle page, c'est un bonheur. Cette femme avait vraiment le don de transformer la vie en or", démarre l'auteure au micro de RTL.

Elle a choisi une nouvelle de Colette comme le livre qui lui apporte de la joie : La dame du photographe, publié en 1959.

"C'est une petite nouvelle où, une fois de plus, on est avec Colette. On monte les escaliers, elle fait toujours plein de petites remarques, elle parle de grains de riz, de dragées, d'odeurs (...) Et là il y a la dame du photographe qui vient de se suicider et tout l'immeuble est en émoi. Colette raconte tout ce petit peuple de Paris qui frétille de désespoir (...) C'est Madame Bovary, mais en nouvelle", poursuit Katherine Pancol.