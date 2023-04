"Le Petit Prince" fête ses 80 ans : comment l'œuvre de Saint-Exupéry a conquis la planète

150 millions. C'est le nombre d'exemplaires vendus, à travers le monde, du roman Le Petit Prince, célèbre roman d'Antoine de Saint-Exupéry. Ouvrage le plus traduit de la planète après la Bible, ce conte culte, aux accents philosophiques et oniriques, n'a pas pris une seule ride, malgré ses 80 ans.

Cinéma, bande dessinée, expositions ou encore en comédie musicale, diverses adaptations continuent de faire vivre l'histoire du Petit Prince et de le faire connaître aux nouvelles générations. "Dessine-moi un mouton" ou "On ne voit bien qu'avec le cœur" sont des répliques désormais cultes. Mais comment l'œuvre de Saint-Exupéry a-t-elle conquis la planète ? "Dans son histoire, il met des choses extrêmement simples et compréhensibles par tout le monde, avec mille interprétations possibles", explique Laurent Marsick, journaliste au service culture de RTL.



Généralement, c'est un conte qu'on lit une première fois enfant ou que l'on étudie à l'école. Pourtant, beaucoup de lecteurs redécouvrent l'œuvre une fois adulte, le récit révélant de nouvelles significations.

"Le Petit Prince" : un roman universel

"Lorsqu'on le lit enfant, on voit la belle histoire d'amitié avec le renard, quelque chose de simple. Puis en grandissant, on découvre que c'est en quelque sorte le testament d'Antoine de Saint-Exupéry", détaille Laurent Marsick. Avec en toile de fond, la rose qui révèle l'histoire d'amour de l'écrivain avec son épouse, Consuelo. Des messages personnels que l'auteur a su rendre universels.

L'universalité de ce conte s'explique surtout par les thématiques mises en avant, comme l'écologie ou les rapports sociaux entre les humains. Une œuvre à l'histoire aussi riche que le conte qu'elle porte, avec des thèmes plus que d'actualité.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info