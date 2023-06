Le grand écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l'âge de 89 ans

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que De si jolis chevaux ou La route, est mort ce mardi 13 juin à l'âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur.



Chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du "Far West" sombre et cruel, McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood ("No Country for old men") est décédé chez lui à Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau Mexique, a annoncé l'éditeur Alfred A. Knopf.

Auteur de douze romans, McCarthy est un écrivain exigeant et intègre. Ses descriptions crues des déviances humaines lui ont rapidement valu un cercle d'admirateurs fidèle mais restreint.



Il a obtenu le prestigieux prix Pulitzer avec La route (2006), récit d'une errance d'un père et d'un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d'origine inconnu. La "papesse" américaine du petit écran Oprah Winfrey a sélectionné ce livre parmi les plus importants de l'année et l'œuvre a été rapidement adaptée au grand écran.

Reclus et détaché

Seize ans après La Route, il a fait son retour avec Le Passager (2022) et son préquel Stella Maris publié dans la foulée. Dans ce récit qui se déroule dix ans avant Le Passager, McCarthy a pris pour la première fois une femme, schizophrène, pour personnage principal.

Reclus et détaché des contraintes matérielles - il a longtemps vécu dans des motels miteux -, Cormac McCarthy n'a accordé qu'une poignée d'entretiens dans sa vie. Dans sa seule interview télévisée, il expliquait à Mme Winfrey que s'exposer dans les médias "n'était pas très bon pour l'esprit. Si l'on passe beaucoup de temps à réfléchir comment écrire un livre, il ne faut sans doute pas en parler. Il faut le faire".





