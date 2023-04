Littérature : qu'est-ce que la dark romance, un phénomène d'édition qui fait polémique ?

Après le succès de la romance érotique illustré, entre autres, par 50 nuances de Grey et ses jeux sado-maso somme toute bien gentillets, voici le triomphe de la dark romance, l’aventure amoureuse basée sur la maltraitance et la domination masculine imposées à des femmes soumises voire esclaves.



Le genre est apparu aux États-Unis il y a une dizaine d'années et il a gagné aujourd'hui la France, en particulier avec la réussite spectaculaire depuis l'automne dernier d'une trilogie baptisée Captive. Les 3 volumes se sont déjà vendus à près de 400.000 exemplaires et ont rapporté 8 millions d'euros à l’éditeur HLab, une collection du groupe Hachette.



Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que se cache sous son pseudonyme d’autrice Sarah Rivens une jeune étudiante algérienne de 23 ans qui vit chez papa et maman à Alger. Elle a d'abord publié ses textes sur la plateforme de partage de récits Wattpad (20 millions de vues). Le phénomène, relayé par une importante communauté de fans sur TikTok, a donc fini par attirer l’attention d’une maison d’édition traditionnelle.

Un phénomène critiqué

Plébiscitée par des lectrices plutôt jeunes, entre 16 et 25 ans, la dark romance suscite également de nombreuses critiques. Il est vrai qu'en pleine révolution féministe, cette littérature perpétuant les stéréotypes de genres, l'homme brutal, dominateur mais séduisant, la femme soumise, dépendante mais amoureuse, et mettant en scène des actes d'humiliations, de violences qui dans la vraie vie tomberaient sous le coup de la loi, a quelque chose d’étonnamment paradoxal. Certains y voient un recul de l'égalité Homme-Femme, plus grave une valorisation de la culture du viol. Celles qui la lisent rétorquent qu’elles savent faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Bref, la dark romance n'a pas fini de faire parler d'elle ni de se vendre...

