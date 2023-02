"L’amour est dans le pré" : pourquoi les fourmis pourraient participer à l'émission ?

Ce n’est pas parce que ce sont des cœurs à prendre, mais parce qu'elles sont d’excellentes agricultrices. Et aussi parce qu’elles ont un grand cœur et de l’amour à revendre. En effet, certaines espèces de fourmis, comme les candidats de l’émission de M6, élèvent des animaux !

Les fourmis élèvent des pucerons. Elles les protègent des prédateurs, elles les nourrissent et les soignent, et ensuite, elles les traient. En tapotant l’abdomen des pucerons avec leurs antennes, les fourmis extraient ce qu’on appelle le miellat, ce sont les déjections liquides et sucrées des pucerons. C'est une substance riche en vitamines, minéraux, sucres et acides aminés. Ce miellat que les pucerons fabriquent en se nourrissant de la sève des plantes, les fourmis en raffolent, voilà pourquoi elles chouchoutent les pucerons.

Mais attention, l’histoire est jolie mais la nature est cruelle. Quand elles sont vraiment en manque de protéines, les fourmis mangent le miellat et le puceron qui va avec. Quant aux pucerons, ils sont capables de se débrouiller tout seuls comme des grands, même s’ils sont tout petits, entre un et dix millimètres. Cependant, quand ils ont des fourmis pour les chouchouter et les protéger, ils vivent plus longtemps. Elles sont vraiment trop fortes, ces fourmis, des super-héroïnes comme Ant-Man, l’Homme-Fourmi de chez Marvel !

