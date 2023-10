Jardinage : quand et comment semer les fèves au potager

Quand on réalise un semis de fèves, c’est soit que la saison commence, soit que la saison se termine ! Car oui, on peut semer les fèves au potager en automne ou au début du printemps. En plus de vous donner de belles récoltes, cette culture fait partie de la grande famille des engrais verts, car elle capte l’azote atmosphérique pour la diffuser dans votre sol.

Si vous habitez dans une région où votre jardin bénéficie d’un climat doux tout l’hiver, je vous conseille vivement de réaliser le semis de cette culture dès maintenant. La première des raisons concerne l’optimisation de son potager. Si vous réalisez un semis en automne, vous pourrez récolter vos fèves au début du printemps afin de libérer les parcelles pour cultiver d’autres légumes. De plus, cette culture sera moins sujette aux attaques de pucerons.

Cette culture résiste au froid et accepte quelques gelées mais si votre jardin connaît plusieurs gelées tout au long de l’hiver, je vous conseille d’attendre le printemps ou de semer les fèves comme engrais vert afin de nourrir votre terre. Si vous avez un doute, je vous conseille d’essayer ! Au pire, vous nourrirez votre sol.

Attention au vent

À titre d’information, je vais semer environ 100 graines pour avoir suffisamment de récoltes pour ma petite famille, mais vous pouvez, bien entendu, semer 30 à 50 graines pour avoir déjà une bonne récolte.

Pour ce semis, vous pouvez semer les graines en ligne ou tout simplement en poquet. Pour le semis en ligne, pensez à bien espacer vos graines d’environ 10 cm et d’espacer chaque rangée de semis d’environ 50 cm. Vous pouvez sinon réaliser un semis en poquet, c’est-à-dire que vous mettez 4 à 5 graines dans un trou et vous éloignez chaque poquet d’environ 50 cm.

Personnellement, j’aime réaliser les semis de fèves des deux façons. Le semis en poquet permet aux plants de se maintenir, car l’un des ennemis de cette culture est le vent ! Si vous réalisez votre semis en ligne, je vous conseille de butter les pieds dès que les tiges font environ 30 cm de hauteur. Le buttage va permettre un meilleur enracinement et donc un meilleur maintien face au vent.

Trois conseils avant de vous laisser partir semer vos fèves

- Le premier consiste à baigner vos graines dans de l’eau à température ambiante 24 heures avant de réaliser votre semis pour ramollir la chair et accélérer la germination de vos graines.

- Le second consiste à planter des fèves autour de vos jeunes arbres afin de booster leur croissance. Pour ces plants, vous récupérerez les graines pour la saison suivante.

- Enfin, le troisième consiste à pincer, c’est-à-dire à couper la partie haute de vos plants de fèves, Une fois que vos fèves ont environ 6 étages de groupe de fleurs, vous pouvez couper juste au-dessus afin d’éviter que les pucerons ne viennent s’installer en haut. En plus, vos cosses et votre récolte seront plus abondantes grâce à ce geste.