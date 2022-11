Jardinage : comment bien planter son rosier en racines nues ?

Le 25 novembre prochain, c'est la Sainte-Catherine, et à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Et oui, l'hiver arrive petit à petit et c'est le moment pour commencer vos plantations. Le rosier reste l'une des plantes les plus plantées en France, elle est la préférée des Français. Ce dimanche, voici comment ne pas rater la plantation de votre rosier en racines nues.

Lorsqu'il n'y a pas de pot en plastique, cela est moins cher et plus écologique. Si la prise au sol sera bien plus rapide en racines nues, cette méthode fait peur aux jardiniers amateurs. La première étape primordiale est de trouver le bon emplacement. Il faut absolument que votre rosier ait minimum six heures de soleil par jour, si possible l'après-midi.

Avant de le planter, pensez à bien tailler les racines en retirant un bon tiers. Puis il faut couper les tiges, environ deux tiers. Une fois le trou de plantation réalisé, d'une cinquantaine de centimètres de largeur et de profondeur, il faut praliner les racines, c'est à dire mélanger la terre avec de l'eau et de la bouse de vache. Pas de panique, vous pouvez en acheter directement à la jardinerie. C'est à mettre sur les racines uniquement.

Pour fini, arroser avec dix litres d'eau en environ, avant de pailler avec notamment des feuilles mortes, du foin ou de la paille. N'oublier pas de désinfecter votre sécateur au moment de tailler avec un briquet ou de l'alcool à 70 degrés.

