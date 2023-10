Hubert Reeves : l'astrophysicien qui vulgarisait sa discipline est mort

Ses casquettes étaient nombreuses : astrophysicien, vulgarisateur scientifique, militant écologiste, écrivain, humaniste. Le célèbre scientifique canadien est "parti rejoindre les étoiles" vendredi à l'âge de 91 ans, a annoncé son fils Benoit via Facebook.

Avec sa longue barbe blanche et sa voix posée, le chercheur nous racontait l'histoire du cosmos. Avec pédagogie, il racontait l'Univers. Avec l'expression "poussières d'étoiles", qui a donné titre à l'un de ses livres, l'astrophysicien nous enseigne que les êtres vivants et la Terre sont en grande partie formés d'atomes, espèces chimiques issues de l'évolution d'étoiles plus vieilles que le Soleil.

"Le Québec perd aujourd'hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom. Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l'humanité et l'infini. Il repart aujourd'hui comme il est venu, en poussière d'étoiles", a commenté François Legault, Premier ministre du Québec.

Né à Montréal en 1932, il a étudié l'astrophysique nucléaire à Cornell et y a soutenu sa thèse. Dans le début des années soixante, il a enseigné à l'Université de Montréal tout en travaillant à la NASA. Il déménage ensuite à Bruxelles, y enseigne, avant de se rendre en France où il se fixera comme directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et conseiller au Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Son premier livre de vulgarisation scientifique, Patience dans l'azur, a été plusieurs fois refusé par les maisons d'édition, jusqu'à sa publication en 1981. Hubert Reeves commence alors une seconde carrière, celle de vulgarisateur scientifique. Parmi ses très nombreux livres, il publie "Poussières d'étoiles" en 1984 puis "L'heure de s'enivrer" en 1986, "La mer expliquée à nos petits-enfants" (2015), ou encore "La fureur de vivre" (2020).

L'astronomie est un sujet complexe mais il passionne un large public, car il sait rendre sa pensée accessible. Sa citation "Regarder loin, c'est regarder tôt", pour évoquer l'espace-temps, en est l'illustration.