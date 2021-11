Georges Clemenceau : comment le "Tigre" s'est transformé en "mufle" avec sa femme ?

George Clemenceau, surnommé le Père de la Victoire, n'était pas très féministe. Et le traitement qu'il réserve à son épouse américaine Mary Plummer, montre bien que le Tigre peut se transformer un mufle.

Après leur mariage, le couple s'installe en Vendée, où Mary Plummer se morfond, coincée avec ses beaux-parents taiseux, tandis que son époux vit la belle vie à Paris et enchaîne les conquêtes. Pour mettre du piment dans sa vie, Mary Plummer prend un amant. Georges Clemenceau finit par comprendre le petit manège et là, sa colère explose. Car, aussi progressiste que Clemenceau puisse paraître dans la postérité, il n’en a pas moins une conception très bourgeoise du mariage. Pour lui, c’est les femmes à la maison avec les enfants, les maris au turbin, et les vaches seront bien gardées. D'ailleurs, il est contre le vote des femmes, qu’il considère comme un "péril" et déclare un jour : "Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier".

Georges Clemenceau fait alors suivre son épouse et fait constater un flagrant délit d'adultère par un commissaire de police. Il exige que la loi soit appliquée sans pitié : le délit d'adultère est passible de 15 jours de prison. Mary Plummer se retrouve donc en prison parmi les voleuses et les prostituées. Mais, le Tigre, qui collectionne les maîtresses sans vergogne, ne va pas s'arrêter là.

Un misogyne et un époux terrible

Il demande le divorce et l'obtient aux torts de sa femme, qui n'aura rien et surtout pas la garde des trois enfants. Georges Clemenceau exige même qu'elle soit expulsée de France, séance tenante, comme étrangère condamnée pour délit de droit commun. Mary Plummer embarque sur un vapeur avec -ultime humiliation- un billet de troisième classe direction Boston.

Incapable de pardonner, Georges Clemenceau ira jusqu’à brûler devant ses trois enfants toutes les photographies et lettres de son ex-femme, afin qu’ils n’aient plus le moindre souvenir de leur mère, l’étrangère, la "traîtresse" comme il l’appelle maintenant.

Et quand il apprendra sa mort, dans la solitude et le dénuement, Clemenceau ne fera pas mieux qu’écrire ces quelques mots laconiques à son frère Albert : "Ton ex-belle-sœur a fini de souffrir. Aucun de ses enfants n'était là. Un rideau à tirer."