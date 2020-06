Joel Schumacher, réalisateur de deux films Batman, est décédé à l'âge de 80 ans

Crédit : Stephen Lovekin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 22/06/2020 à 21:19

Un grand nom du cinéma disparaît. Joel Schumacher, réalisateur de deux films Batman (Batman Forever et Batman & Robin) et de plusieurs long-métrages à succès, est décédé ce lundi 22 juin à l’âge de 80 ans, annoncent plusieurs médias dont The Hollywood Reporter.

Le cinéaste est mort à New York, sa ville natale, après un combat d’un an contre le cancer, selon son représentant. Après des études artistiques, Joel Schumacher a débuté dans l'industrie du cinéma en faisant le design des costumes pour des films d'Herbert Ross et de Woody Allen.

C’est en 1985 qu’il connaît son premier succès en réalisant la comédie St. Elmor's Fire, dans laquelle joue notamment Demi Moore. Joel Schumacher signe ensuite le film fantastique Génération perdue et se fait remarquer en 1991 avec L'Expérience interdite, mettant en scène Kiefer Sutherland, Julia Roberts et Kevin Bacon.

Deux films Batman médiocres mais cultes

Le cinéaste new-yorkais est surtout connu du grand public pour avoir réalisé deux volets très médiocres de la franchise Batman. Monument kitch, Batman Forever (1995), avec Val Kilmer, Jim Carrey et Tommy Lee Jones, a été un succès au box-office mais s'est fait descendre par la critique.

Mais ce n'est rien comparé à Batman & Robin, sorti deux ans plus tard, qui est considéré comme l'un des pires films de super-héros jamais réalisés, et sans doute le plus mauvais Batman. Un véritable nanar devenu culte avec un catastrophique George Clooney dans le costume (très moulant) de l'Homme chauve-souris, un Arnold Schwarzenegger méconnaissable en Mister Freeze et Uma Thurman en Poison Ivy.

Lors d'une interview accordée au magazine Vice, le réalisateur avait même présenté ses plus excuses aux spectateurs : "Je veux m’excuser auprès de tous les fans que j’ai déçu, car je pense que je leur dois bien ça. Vous savez, je ne voulais jamais faire de suite", avait-il déclaré.

Le dernier film de Joel Schumacher, Effraction, avec Nicolas Cage et Nicole Kidman, date de 2011 et a été un flop. L'homme de cinéma a également signé deux épisodes de la série House of Cards en 2013.