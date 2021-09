"The Batman" : où en est le film avec Robert Pattinson en Chevalier noir ?

The Batman n'est attendu en salles qu'en mars 2022 (après moult rebondissements et reports) et il fait partie des films les plus attendus des fans de comics. Il faut dire qu'après l'ère Christian Bale et Ben Affleck, la franchise fait le pari de la jeunesse et d'un look bien moins musculeux avec Robert Pattinson dans la peau du milliardaire Bruce Wayne. C'est le réalisateur Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des singes : L'Affrontement et Suprématie) qui est aux manettes de cette énième renaissance. En ce Batman Day, il est temps de faire le point sur ce que l'on sait de ce projet assez laborieux.

Le réalisateur avait confié en septembre 2018 au média Indie Wire quelques informations sur le scénario : "En travaillant sur le scénario, j’ai trouvé intéressant de revenir à Jekyll et Hyde, l’idée qu’il y a un soi caché, qu’on peut être de multiples choses (…) Je crois que parfois Bruce n’est pas vraiment lui, c’est un déguisement. Et parfois c’est Batman qui devient le déguisement". On reviendrait donc aux origines du personnage et la lutte intérieure et très psychologique entre le Bruce Wayne flambeur et le Batman justicier caché devrait être au cœur du film. Plusieurs acteurs avait été approchés pour endosser le costume sombre : Nicholas Hoult, Daniel Radcliffe, Aaron Taylor-Johnson ou encore Armie Hammer. C'est finalement le respectable et respecté Robert Pattinson (qui, depuis Twilight, évite pourtant les grosses franchises) qui a été sélectionné.

D'après les premières rumeurs Matt Reeves devait adapter Batman : Un Long Halloween. Cette minisérie de Jeph Loeb et Tim Sale en 13 épisodes a été publiée pour la première fois en 1996. Elle est la suite de Batman : Année Un de Frank Miller, qui redéfinit complètement les origines du Chevalier Noir. Dans ces comics, Batman fait équipe avec Harvey Dent pour faire définitivement tomber la mafia de Gotham. Le jour de Halloween, le neveu d'un parrain de la mafia est assassiné par un mystérieux tueur, appelé Holiday. C'est le premier meurtre d'une longue série. Batman mène l'enquête, rencontre aussi Catwoman et assiste à la "naissance" de Double-Face. Mais il semblerait que les inspirations soient nombreuses et variées pour cette nouvelle "origin story"...

Casting et thèmes

Matt Reeves aurait laissé entendre qu'il voulait réaliser une origin-story "originale" sur Batman. On ne connait finalement que peu d'éléments sur les inspirations du scénariste pour ce film. Le casting peut nous offrir quelques informations néanmoins. Il y aura bien Catwoman dans ce film. Zoë Kravitz a été retenue pour jouer Selina Kyle alias Catwoman (elle avait déjà doublé l'héroïne dans The Lego Batman Movie en 2017. Elle a coiffé au poteau Ana de Armas, Ella Balinska, Eiza González, Zazie Beetz et Alicia Vikander.

Andy Serkis, Colin Farrell et John Turturro joueront respectivement Alfred Pennyworth, le célèbre majordome de la maison Wayne, le Pinguoin et Carmine Falcone. Paul Dano sera Le Sphinx, le fameux méchant qui pose des devinettes avec son costume vert. Jeffrey Wright incarnera le célèbre inspecteur James Gordon qui veille de façon plus conventionnelle sur Gotham.

Plusieurs teasers ont été dévoilés ces derniers mois. On a découvert un Colin Farrell menaçant et méconnaissable en Oswald Cobblepot - le Pingouin. Colin Farrell succède ainsi à Burgess Meredith, Panchito Alba et Danny DeVito dans le rôle du parrain du crime.

Découverte aussi, dans ces images, de l'autre méchant, Edward Nashton devenu Edward Nigma. L'Homme-mystère qui a fait sa première apparition dans les comics en 1948 dans le Detective Comics #48. Il est devenu populaire auprès des fans grâce à la prestation de Frank Gorshin dans la série Batman avec Adam West. Le public l'a aussi vu avec Jim Carrey dans Batman Forever et Cory Michael Smith dans la série Gotham. Ici, il ne porte pas son costume vert orné de points d'interrogations, mais un immense manteau et son visage est entièrement camouflé par une cagoule et des lunettes. Sa perversion et ses petits jeux seront au cœur de l'intrigue qui pourrait approcher de l'horrifique.

Petit exemple des "plaisanteries" de ce méchant iconique : dans la bande-annonce très sombre et sérieuse qui a été dévoilée, on pouvait voir Bruce Wayne assister à l'enterrement du maire de Gotham, Don Mitchell Jr, qui a été assassiné (on voit son visage recouvert de scotch au début de la bande-annonce). Mais, la cérémonie est interrompue par un homme transformé en bombe humaine, probablement par l'Homme-mystère, qui sera l'antagoniste principal du film. Batman semble être poussé dans ses retranchements. Son identité est en danger et il oscille entre le désir de justice et de vengeance, l'un des thèmes majeurs de la saga Batman.

Un univers en pleine expansion

The Batman devrait donner naissance à une trilogie (sauf catastrophe industrielle) mais ce n'est pas tout. Un spin-off a déjà été annoncé en lien avec ce nouvel univers dont The Batman sera la première pierre. Une série qui aura pour personnage principal le Pingouin. Matt Reeves sera producteur exécutif et Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) sera la showrunneuse. Une belle façon de conserver l'autre grand nom de la franchise, Colin Farrell, et de profiter de ses talents. Il reprendra le rôle d’Oswald Cobblepot et les Américains devraient découvrir ces épisodes sur HBO Max.



Une autre série a été développée à partir de juillet 2020 et devrait être centrée sur la police de Gotham. La série devrait explorer la vie d'un policier corrompu pendant la première année d'action du Chevalier noir. Un changement de point de vue qui pourrait nous en apprendre plus sur Gotham City et son système de corruption. Joe Barton a remplacé Terence Winter au poste de showrunner de ce projet en janvier 2021.