Dans quel pays inattendu trouve-t-on le plus de chameaux ?

Quand on dit chameau, on pense Arabie Saoudite, voire Mongolie car ce n’est pas qu’un animal africain. Et pourtant, ce n’est pas là qu’il y en a le plus à l’état sauvage, c'est en Australie.

Ça peut paraître étonnant, mais en Australie, il y en a entre 1 million et 1,5 millions. Le chiffre est un peu flou, car ils vivent à l’état sauvage dans le désert australien qui représente 1/5ème du pays. Mais en gros, en Australie, y a un chameau pour 5 humains et c’est d’ailleurs à cause des humains qu’ils sont là-bas.

Au milieu du XIXe siècle, on en a importé une centaine pour aider à transporter du matériel et des vivres dans le désert où l’on construisait des lignes télégraphiques et des voies ferrées. Et dans les années 1920, avec l’arrivée des camions, on n’a plus eu besoin des chameaux. Alors les Australiens les ont relâchés dans le désert. Les aborigènes en ont récupéré quelques-uns, mais la majorité s’est retrouvée en totale liberté…

Leur population a été multipliée par 50

Ils étaient alors 20.000. Il faut croire que le chameau, quand il s’agit de reproduire, il bosse pas mal car en un siècle, la population a été multipliée par 50 ! Le problème c’est qu’aujourd’hui il y en a trop en Australie. Cette espèce est considérée comme invasive, monopolisant les points d’eau, elle empêche les autres de se développer.

Et la raréfaction de la végétation dans le désert, la fait se rapprocher des habitations où elle cause des gros dégâts, détruisant, entre autres, les réserves d’eau potable pour s’abreuver. Et un chameau en 10 minutes, peut boire 60 litres d’eau d’un coup. Les autorités australiennes cherchent à moyen de réguler la population des chameaux, mais au pays des kangourous, ce n'est pas dans la poche !

