D’où vient l’expression "trier sur le volet" ?

C'est une expression qu'on utilise quand on sélectionne des invités par exemple pour une soirée huppée ou un mariage en comité restreint. Et qui n’a absolument rien à voir avec les volets qu’on ferme le soir et qu’on ouvre le matin, car au Moyen Âge où est née cette expression, un volet, ce n’était pas du bois ou du fer.

De toute façon, comme le verre à vitre ne s’est répandu qu’à partir du XVe siècle, avant cela pour couvrir les fenêtres face aux éléments, pluie, vent, chaleur, on utilisait du grillage, des peaux de bêtes ou du papier huilé. Au Moyen Âge, le volet, on l'appelait aussi le voilet, et pour cause puisque c’était le nom d’un tissu, précisément un morceau très fin et léger qu’on utilisait pour couvrir la nuque des chevaliers. Les paysans, eux, le fixaient au milieu d’un tamis afin de trier les graines qu’ils avaient récoltées.

Plus tard, le volet est devenu un objet en bois. C'était une assiette dans laquelle les femmes posaient les pois et les fèves pour les trier et les sélectionner ou bien une petite table avec des trous de différentes tailles dans lesquels on glissait méthodiquement les grains selon leur aspect et leur forme.

Par extension et métaphore, le premier à l’utiliser étant Rabelais dans Pantagruel, suivi de près par Montaigne dans ses célèbres Essais, on se mit à parler de trier sur le volet pour les hommes et non plus pour des graines. Quant aux volets, ceux de nos fenêtres, ils ne sont apparus qu’au XVIIIe siècle. Et d’ailleurs, petite précision, ce qu’on appelle un volet, à l’extérieur des fenêtres, est en fait un contrevent. Un volet, lui, se trouve à l’intérieur, devant les fenêtres.

